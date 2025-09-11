Το κυκλαδονήσι - έκπληξη που κατέταξαν πρώτο οι Ολλανδοί για τα πιο γευστικά τυριά

«Τα ελληνικά τυριά αναδεικνύονται στο γνησιότερο και το πιο επιδραστικό αναμνηστικό των τουριστικών προορισμών», καταλήγει η έρευνα του Griekenland.net που ειδικεύεται στις διακοπές των Ολλανδών στην Ελλάδα.

«Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η χώρα του ελαιόλαδου, του οίνου και των ηλιόλουστων ακτών. Είναι επίσης ένας πραγματικός παράδεισος για τους φίλους του τυριού. Με πάνω από 60 παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα από γενιά σε γενιά, η Ελλάδα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τυριών στην Ευρώπη», τονίζει το άρθρο στον ταξιδιωτικό ιστότοπο.

Φωτό: Unsplash

«Η φέτα, η οποία παράγεται εδώ και χιλιάδες χρόνια, είναι αναμφίβολα το πιο γνωστό είδος, αλλά όσοι εμβαθύνουν, θα ανακαλύψουν μια πλούσια παλέτα γεύσεων από μαλακά, δροσιστικά τυριά μέχρι πικάντικες, παλαιωμένες ποικιλίες που έχουν κερδίσει ακόμη και διεθνή βραβεία», προσθέτει το άρθρο.

Μελετώντας τις προτιμήσεις και εντυπώσεις των αναγνωστών, η ιστοσελίδα εντοπίζει στη συνέχεια τις τουριστικές περιοχές και τους παραγωγούς τυριών που επιλέγουν οι Ολλανδοί.

Το τυρί-«καμάρι» της Ίου

Μεταξύ δέκα προορισμών από τις Κυκλάδες, το Ανατολικό Αιγαίο, τα Επτάνησα, την Κρήτη, την Ήπειρο, την Θεσσαλία, την Μακεδονία και την Στερεά Ελλάδα, η Ίος καταλαμβάνει την πρώτη θέση με το τοπικό σκοτύρι.

«Αυτό το κρεμώδες, ελαφρώς ξινό κατσικίσιο τυρί είναι το καμάρι της Ίου. Με γεύση φρέσκια και πικάντικη, το σκοτύρι, παρασκευάζεται πολλές γενιές πίσω, από οικογένειες που εκτρέφουν κοπάδια με ελεύθερη βοσκή στο άγριο τοπίο του νησιού. Στην Ίο ξεχωρίζουν δύο τυροκομεία. Στο Διασέλι, υπάρχει η δυνατότητα της δοκιμής καθώς και της παρακολούθησης του αυθεντικού τρόπου παρασκευής, ενώ και το Νιότικο παρασκευάζει τυρί σύμφωνα με τις Κυκλαδίτικες παραδόσεις», αναφέρεται στο άρθρο.

Σημειώνεται ότι η προβολή στο εξωτερικό είναι αποτέλεσμα του θεματικού καλέσματος του Δήμου Ιητών για την ανάδειξη ποιοτικών τοπικών προϊόντων.

«Η Ίος δεν είναι μόνο διασκέδαση ή χαλάρωση σε μια χρυσαφένια αμμουδιά. Είναι ένα νησί με πολλά μυστικά και ευχάριστες εκπλήξεις στην υψηλή και τη χαμηλή σεζόν. H γαστρονομία, ο πολιτισμός και τα activities στο νησί προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερες εμπειρίες κάθε χρόνο και εμπλουτίζουν τις επιλογές του επισκέπτη», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Ιητών, Αντώνης Μέττος.

Τι είναι το νιώτικο σκοτύρι

Το νιώτικο σκοτύρι είναι ένα παραδοσιακό τυρί της που ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη γεύση και την πικάντικη έντασή του.

Βασικά χαρακτηριστικά:

Φτιάχνεται κυρίως από κατσικίσιο ή πρόβειο γάλα.

Έχει κρεμώδη υφή, λευκό χρώμα και πλούσια, δυνατή γεύση.

Είναι πικάντικο και ελαφρώς πιπεράτο, με άρωμα που το κάνει μοναδικό.

Τρόπος παρασκευής:

Το γάλα πήζει και το τυρί στραγγίζεται.

Έπειτα τρίβεται, αλατίζεται και αφήνεται να ωριμάσει.

Συχνά ανακατεύεται με πιπέρι ή άλλα καρυκεύματα, που του δίνουν την έντονη, «καυτερή» γεύση.

Χρήση στην κουζίνα:

Σερβίρεται ως μεζές με ρακί ή κρασί.

Αλείφεται σε ψωμί ή παξιμάδι.

Μπαίνει σε πίτες, μακαρονάδες ή και σε σαλάτες, δίνοντας πικάντικη γεύση.

Το σκοτύρι θεωρείται ένα από τα παραδοσιακά προϊόντα-σήμα κατατεθέν της Ίου, μαζί με την ξινομυζήθρα.