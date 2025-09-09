Η Σίφνος αποθεώνεται από τη «Sun» - Στην κορυφή ως το πιο value for money νησί

Άλλη μια διάκριση έρχεται για τα ελληνικά νησιά και συγκεκριμένα για τη Σίφνο αφού η βρετανική εφημερίδα The Sun την κατατάσσει πρώτη ανάμεσα στους προορισμούς που εμφανίζουν την καλύτερη σχέση τιμής και ποιότητας υπηρεσιών αξιοποιώντας την εμπειρία ειδικών και επαγγελματιών του τουρισμού.

Όπως επισημαίνεται στο αναλυτικό άρθρο, σε αντίθεση με άλλα νησιά της χώρας μας που εξελίσσονται σε ακριβούς προορισμούς, η Σίφνος αποτελεί μια ιδανική επιλογή για ποιοτικές διαφορές χωρίς να είναι δυσανάλογη η αξία στις υπηρεσίες που προσφέρει στους επισκέπτες της,

Η πατρίδα του Τσελεμεντέ έχει κερδίσει το ενδιαφέρον αρκετών ταξιδιωτών καθώς, όπως αναφέρει, διαθέτει πανέμορφα χωριά, την ιδιαίτερη τοπική κουζίνα, τις εκατοντάδες εκκλησίες, την αυθεντικότητα, τα φεστιβάλ, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό.

Η ιστοσελίδα που ασχολείται με τον τουρισμό του νησιού, το Visit Sifnos, ανέδειξε το θέμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτώντας το σχετικό απόσπασμα.

Τα νησιά που εμφανίζουν την καλύτερη σχέση τιμής και ποιότητας υπηρεσιών προτείνει η The Sun αξιοποιώντας την εμπειρία επαγγελματιών του Τουρισμού. Η έγκυρη Βρετανική εφημερίδα αναδεικνύει τη #Σίφνο στην πρώτη θέση του καταλόγου! #sifnos #visitsifnos pic.twitter.com/npIfn7Tvdr — Visit Sifnos (@visitsifnos) September 8, 2025

«Μοναδικό ψηφιδωτό εμπειριών»

«Η Σίφνος είναι ένα "ψηφιδωτό" εμπειριών και συναισθημάτων που "μαγνητίζει" επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας για τη διατήρηση των παραδόσεων και την ανάπτυξη του πολιτισμού είναι κομμάτι της ταυτότητας και ποιότητας του νησιού μας», εξηγεί ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σίφνου, Γιάννης Ραφελέτος.

Σημειώνεται, πως, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Λιμενικού Σταθμού Σίφνου, ο προορισμός σημείωσε ρεκόρ ακτοπλοϊκών αφίξεων μέχρι τον Αύγουστο του 2025 με αύξηση άνω του 9% σε σχέση με την περυσινή χρονιά και «ιστορικό υψηλό» στις αφίξεις κάθε μήνα από τον Απρίλιο έως και τον Αύγουστο από το 2011.