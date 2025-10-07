Η Αθήνα «μαγεύει» τον Guardian - Στην ελίτ των 6 πιο μαγευτικών φθινοπωρινών προορισμών

Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διεθνών μέσων ενημέρωσης, με δεκάδες αφιερώματα κάθε χρόνο να υμνούν τόσο τη φυσική ομορφιά των νησιών όσο και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Αθήνας. Από τις Κυκλάδες και το Ιόνιο έως την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, η χώρα μας παρουσιάζεται ως ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο — όχι μόνο τους θερινούς μήνες, αλλά και κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα. Η πλούσια ιστορία, η αυθεντικότητα, η γαστρονομία και ο ήπιος καιρός καθιστούν την Ελλάδα μια διαχρονική επιλογή για ποιοτικό τουρισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο έρχεται να προστεθεί ένα νέο αφιέρωμα από την έγκριτη βρετανική εφημερίδα The Guardian, η οποία προτείνει έξι ευρωπαϊκές πόλεις για φθινοπωρινές αποδράσεις. Ανάμεσά τους και η ελληνική πρωτεύουσα, την οποία προτείνει η συντάκτρια Helena Smith. Με κεντρική φωτογραφία την Πλάκα —την καρδιά της παλιάς Αθήνας— το άρθρο αναδεικνύει τη μοναδική γοητεία της πόλης αυτή την εποχή του χρόνου, εστιάζοντας στις αντιθέσεις της: την ιστορική κληρονομιά, τους ζωντανούς δρόμους, τις γαστρονομικές εμπειρίες και τις αυθεντικές γειτονιές που σφύζουν από ζωή.

«Η Αθήνα προσφέρει κάτι που άλλες ευρωπαϊκές πόλεις δεν μπορούν να προσφέρουν: Μια ακτογραμμή άνω των 40 μιλίων (64.374 χιλιόμετρα) διάσπαρτη με παραλίες που πολλά ελληνικά νησιά θα επιθυμούσαν», αναφέρει στο άρθρο της η συντάκτρια.

Και συνεχίζει: «Εκτός εποχής, οι ακτές της Αττικής εξακολουθούν να έχουν μια γοητεία που μαγνητίζει, όπως ανακάλυψα όταν κολυμπούσα στον κόλπο της Βουλιαγμένης κάτω από έναν ήλιο που “έσβηνε”. Για όσους αναζητούν αναζωογόνηση σε θαλασσινά γαλάζια νερά που ετοιμάζονται να γίνουν πορτοκαλορόδινα καθώς δύει ο ήλιος, το μπάνιο σε μια από τις δημόσιες ή ιδιωτικές παραλίες της Ριβιέρας δεν απογοητεύει».

Γαστρονομικές εμπειρίες με θέα

Και σημειώνει: «Με το θαλασσινό αλάτι ακόμα κολλημένο στο δέρμα μου, κάθισα στο Σαρδελάκι, μια ταβέρνα της οποίας το μεσογειακό φαγητό είναι τόσο καλό όσο και η εντυπωσιακή θέα του κόλπου στον οποίο βρίσκεται. Σε ένα νεύμα σε παλιές εποχές, οι μεζέδες σερβίρονται σε μεγάλους ξύλινους δίσκους», λέει ακόμα.

Και συμπληρώνει: «Η Αθήνα φημίζεται τόσο για τους λόφους της όσο και για την ακτογραμμή της: Φυσικά υψώματα σε απόσταση αναπνοής από την Ακρόπολη που την καθιστούν θησαυρό για περιπατητές όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Για όσους θέλουν να ξεφύγουν από τη μητρόπολη, αυτές οι βραχώδεις προεξοχές – φορείς μυθικών ονομάτων όπως ο Λόφος των Νυμφών και ο Λόφος των Μουσών- είναι ένα must.

Κατά την άποψή μου, αυτή η αρχαία πρωτεύουσα είναι επίσης η πιο ψυχωμένη και μεγαλειώδης της Ευρώπης. Αν φτάσετε στην κορυφή του Λυκαβηττού, του ψηλότερου σημείου της πόλης, είτε με τα πόδια είτε με το τελεφερίκ, η ανταμοιβή είναι μια καταπληκτική θέα όλου του Αργοσαρωνικού κόλπου και των νησιών που βρίσκονται πέρα από αυτόν».

Πλάκα: Ιστορία, διαμονή και αυθεντικό φαγητό

«Κι αν θέλετε να μείνετε κεντρικά, η συνοικία της Πλάκας με ιστορία από τους αρχαίους χρόνους παραμένει η καλύτερη βάση. Το παλιομοδίτικο ξενοδοχείο Adrian διαθέτει δίκλινα με θέα στη βόρεια πλευρά της Ακρόπολης από περίπου 120 λίρες (137.57 ευρώ) με πρωινό. Στην ίδια περιοχή, ο Ζορμπάς είναι το αγαπημένο εστιατόριο των ντόπιων και σερβίρει τα πιο ζουμερά αρνίσια παϊδάκια. Με θέα στην Ακρόπολη, τα εστιατόρια στην ταράτσα της Αθήνας είναι υπέροχα ατμοσφαιρικά και ιδανικά για τα ζεστά φθινοπωρινά βράδια – για πραγματική απόλαυση πηγαίνετε στο Kuzina ή στο βραβευμένο με αστέρι Michelin Macris».

Έξι πόλεις, έξι διαφορετικές φθινοπωρινές εμπειρίες

Κάθε συντάκτης του Guardian επέλεξε έναν αγαπημένο φθινοπωρινό προορισμό, προσφέροντας μια ποικιλία εικόνων, ρυθμών και εμπειριών από όλη την Ευρώπη. Εκτός από την Αθήνα, που εκπροσωπεί επάξια την Ελλάδα μέσα από τη ματιά της Helena Smith, τη λίστα συμπληρώνουν το πολύχρωμο Παλέρμο, η κομψή Βιέννη, η ρομαντική Βουδαπέστη, η αριστοκρατική Ζυρίχη και η γαστρονομική Λυών — έξι πόλεις που αποδεικνύουν ότι η Ευρώπη έχει πολλά να προσφέρει και πέρα από την καλοκαιρινή της όψη.