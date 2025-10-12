Πνιγμός 5χρονου στη Σαντορίνη: Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για την τραγωδία

Ενώπιον του εισαγγελέα Νάξου αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας οι συλληφθέντες για το τραγικό περιστατικό με τον πνιγμό του 5χρονου αγοριού από την Ινδία σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη.



Οι δύο συλληφθέντες (ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και ο υπεύθυνος της πισίνας) κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ ο πατέρας του παιδιού συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το πεντάχρονο αγοράκι από την Ινδία, φέρεται να ξέφυγε για λίγα λεπτά από την προσοχή των γονιών του και να έπεσε στην πισίνα του ξενοδοχείου, βάθους 1,40 μέτρων.



Όταν έγινε αντιληπτό, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως σήμανε συναγερμός.



Ένοικος του ξενοδοχείου, γιατρός στο επάγγελμα, έσπευσε να του προσφέρει πρώτες βοήθειες και να το επαναφέρει στη ζωή, ενώ στον χώρο υπήρχε και απινιδωτής. Ήταν όμως αργά...



Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο της Σαντορίνης, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.



Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα cyclades.gr, ερωτήματα προκαλεί το πώς το μικρό παιδί βρέθηκε μόνο του στον χώρο της πισίνας, καθώς το συγκεκριμένο ξενοδοχείο φέρεται να είναι «adults only», γεγονός που δημιουργεί επιπλέον απορίες για το πώς έγινε δεκτό το παιδί ως φιλοξενούμενο.



Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, για πισίνες βάθους έως 1,50 μ. δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία ναυαγοσώστη, αλλά οφείλει να υπάρχει εκπαιδευμένο άτομο σε πρώτες βοήθειες κατά τη διάρκεια της βάρδιας.

Τα ερωτήματα που παραμένουν

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ίδιου του ξενοδοχείου, η χρήση της πισίνας επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 13 ετών, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για το πώς βρέθηκε εκεί ένα παιδί μόλις 5 ετών στον χώρο.



Οι αρχές εξετάζουν αν υπήρξε αμέλεια από το προσωπικό ή παραβίαση κανόνων ασφαλείας, ενώ ο ιδιοκτήτης κρατείται μέχρι να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα.



Οι Αρχές ερευνούν ακόμα τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος.