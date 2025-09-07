Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα 76χρονος λουόμενος

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θάλασσα, το απόγευμα του Σαββάτου 06/09 ένας 76χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Σερβίας.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στην παραλία «Νέοι Πόροι» Πιερίας όπου λουόμενοι είδαν τον άτυχο άνδρα να χάνει τις αισθήσεις του μέσα στο νερό.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ναυαγοσώστες παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο, εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και κάνοντας χρήση απινιδωτή.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Δ' Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα, που έχει αναλάβει την προανάκριση, διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.