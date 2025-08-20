Χαλκιδική: Εντοπίστηκαν ο 12χρονος και ο 20χρονος που είχαν πάει για ψαροντούφεκο - «Ακούσαμε φωνές»

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 12χρονου και του 20χρονου που είχαν πάει για ψαροντούφεκο στη θαλάσσια περιοχή του Παλιουρίου στη Χαλκιδική και είχαν χαθεί τα ίχνη τους.

Οι δύο Ρώσοι υπήκοοι εντοπίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης 20 Αυγούστου 2025 οι δυο ψαροντουφεκάδες εντοπίστηκαν πάνω σε βράχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, αυτή την ώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσής τους με τη συνδρομή ελικοπτέρου, το οποίο προσπαθεί να προσεγγίσει την περιοχή Μιράντιο, όπου και εντοπίστηκαν. Τα κλιμάκια άκουσαν φωνές από τη θάλασσα κι έτσι εντόπισαν το σημείο που βρίσκονται οι δυο υποβρύχιοι αλιείς, ηλικίας 12 και 20 ετών.



Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι δυο ψαροντουφεκάδες βρέθηκαν πάνω σε βράχο και η ασφαλής απομάκρυνσή τους πρέπει να πραγματοποιηθεί με λεπτούς χειρισμούς.



Στις έρευνες συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού, ένα όχημα του λιμενικού από ξηράς και κλιμάκιο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από τη βάση Κασσάνδρας.