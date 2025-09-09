Τα ταξί λείπουν, η κίνηση... όχι: Μεγάλη ταλαιπωρία σε Κηφισίας και Αττική Οδό

Έχουμε επιστρέψει για τα καλά πλέον στις συνθήκες πριν από το καλοκαίρι με την κίνηση να δυσκολεύει από νωρίς το πρωί στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου.

Μάλιστα, η κυκλοφορία των οχημάτων στο Λεκανοπέδιο είναι ιδιαίτερα αυξημένη παρά την απεργία των οδηγών ταξί, η οποία ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης (9/9) και θα διαρκέσει 48 ώρες.

Ειδικότερα, υπομονή και ψυχραιμία θα χρειαστούν οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρο Κηφισού το πρωί της Τρίτης (9/9), καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κίνηση και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και έπειτα στην Αρδηττού, ενώ τα πράγματα φαίνεται πως δυσκολεύουν και στη Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού.

«Σταμάτα - ξεκίνα» είναι η κατάσταση για τους οδηγούς που κινούνται στη λεωφόρο Κηφισίας, καθώς και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Google Maps

Το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας

Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας κίνηση σημειώνεται στους εξής δρόμους:

Λεωφόρος Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Πέτρου Ράλλη

Αλεξάνδρας

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Σχιστού

25λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 25 λεπτά σημειώνονται και στην Αττική Οδό.

«Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού): 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 10’-15΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα».