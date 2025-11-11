Σκηνές ντροπής στη Λένορμαν: Άνοιξε την πόρτα του ταξί και άρχισε να χτυπάει τον οδηγό - Βίντεο

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν για -ακόμα μια φορά- στο κέντρο της Αθήνας με οδηγούς να καβγαδίζουν στη μέση του δρόμου και εν τέλει να πιάνονται στα χέρια εν μέσω καταρρακτώδους βροχής και όλα αυτά μπροστά στα έκπληκτα μάτια περαστικών και διερχόμενων οδηγών.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (10/11) γύρω στις 12:00 στην οδό Λένορμαν, όταν ο οδηγός ενός κόκκινου αυτοκινήτου σταμάτησε απότομα, άνοιξε την πόρτα, κατέβηκε και άφησε το όχημά του στη μέση του δρόμου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο πλησίασε το ταξί που βρισκόταν μπροστά του, άνοιξε την πόρτα του οδηγού και άρχισε να τον χτυπάει, φωνάζοντας και ζητώντας του εξηγήσεις για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια δεκάδων περαστικών και άλλων διερχόμενων οδηγών, την ώρα που έβρεχε καταρρακτωδώς. Κανείς, ωστόσο, δεν επενέβη, ενώ αρκετοί βγήκαν στα μπαλκόνια και στις εισόδους καταστημάτων για να παρακολουθήσουν τη σκηνή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ κάτοικοι και εργαζόμενοι, ανέφεραν ότι αν και δεν κατάλαβαν τον λόγο του καβγά, από τα όσα αντιλήφθηκαν μάλλον ο οδηγός του κόκκινου αυτοκινήτου ήταν εκείνος που επιτέθηκε πρώτος. Όπως εκτιμούν, οι δύο άνδρες ήταν άγνωστοι μεταξύ τους και όλα ξεκίνησαν από μια διαφωνία στον δρόμο.

Δείτε το βίντεο: