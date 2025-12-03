Θεσσαλονίκη: Πατέρας άφησε το μωρό μέσα στο αυτοκίνητο και κατέβηκε για να τσακωθεί με άλλον οδηγό

Τα περιστατικά επικίνδυνων και παραβατικών συμπεριφορών στους δρόμους φαίνεται πως δεν έχουν τέλος, με καβγάδες που εξελίσσονται καθημερινά και συχνά ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο.

Στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, ένας πατέρας ήρθε σε έντονο διαπληκτισμό με μια οδηγό και τον συνοδηγό της, για λόγους που δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Σε βίντεο που κατέγραψε το επεισόδιο, ο άνδρας φαίνεται να κατεβαίνει από το όχημα, να ανοίγει το πορτ μπαγκάζ, προφανώς αναζητώντας κάποιο… αντικείμενο για να συνεχίσει τον καβγά, και, μέσα στην αναστάτωση, να πετά προς τα έξω ακόμη και το πορτ μπεμπέ του μωρού.

Περαστικοί και περίοικοι έσπευσαν να τον συγκρατήσουν, ενώ εκείνος, την ώρα που εξαπέλυε ύβρεις και απειλές προς το ζευγάρι, φώναζε παράλληλα σε όσους τον κρατούσαν για να μην κλιμακωθεί η κατάσταση: «άσε με να πάω στα παιδιά μου».