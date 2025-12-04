Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κλειστά τα σχολεία στην Αττική την Παρασκευή με απόφαση Χαρδαλιά

Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πιο δυναμικές κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι πωλητές στις λαϊκές

Οι παραγωγοί υποστηρίζουν πως δεν υπήρξε δέσμευση από την πολιτεία.

TyposThes
TyposThes
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Έτοιμη για πιο δυναμικές κινητοποιήσεις είναι η Συνομοσπονδία Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, καθώς, μετά τη χθεσινή 24ωρη απεργία και τις πορείες που έγιναν, οι παραγωγοί και οι πωλητές υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε κάποια δέσμευση από την πολιτεία για αλλαγές στα θέματα που προβληματίζουν τον κάδο.

Διαβάστε περισσότερα για τις αντιδράσεις των πωλητών λαϊκών αγορών.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Θεσσαλονίκη

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader