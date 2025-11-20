Πειραιάς: Ξυλοκόπησε οδηγό ταξί επειδή... αρνήθηκε να τον πάρει - Επιτέθηκε και σε αστυνομικούς

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (19/11) στην περιοχή του Πειραιά, όταν ένας 34χρονος επιτέθηκε σε οδηγό ταξί, προκαλώντας του σωματικές βλάβες και φθορές στο όχημα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο 34χρονος άνδρας μπήκε στο ταξί που οδηγούσε 51χρονος, απαιτώντας να μεταφερθεί άμεσα στον προορισμό του. Ο οδηγός αρνήθηκε, εξηγώντας ότι το όχημα ήταν ήδη μισθωμένο μέσω εφαρμογής από άλλον πελάτη. Η άρνηση αυτή αποτέλεσε την αφορμή για να ξεσπάσει ο δράστης με έντονη λεκτική και σωματική επίθεση.

Ο 34χρονος απείλησε και εξύβρισε τον οδηγό, προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό του οχήματος, ενώ αφαίρεσε και χρηματικό ποσό από τον επαγγελματία. Ακολούθως, τον γρονθοκόπησε, κορυφώνοντας την επιθετική του συμπεριφορά.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έσπευσαν στο σημείο μετά από κλήση, εντόπισαν τον κατηγορούμενο. Μάλιστα, κατά τη διαδικασία ακινητοποίησης, ο άνδρας φέρεται να επέδειξε επιθετική στάση και απέναντι στους αστυνομικούς.

Ο δράστης συνελήφθη άμεσα από τους αστυνομικούς και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, απειλή, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κλοπή και σωματική βλάβη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ