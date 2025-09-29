Αιματηρή συμπλοκή στο Ηράκλειο: Έδωσαν ραντεβού να λύσουν προσωπικές διαφορές- Στο νοσοκομείο ο ένας

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου στο λιμανάκι της Παντάνασσας στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς δύο νεαροί είχαν δώσει ραντεβού προκειμένου να λύσουν προσωπικές διαφορές. Αποτέλεσμα του επεισοδίου ήταν ο ένας να τραυματιστεί και να διακομιστεί στο νοσοκομείο, ενώ ο δεύτερος συνελήφθη από τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, οι δύο άνδρες είχαν δώσει «ραντεβού» στο σημείο, με σκοπό να λύσουν προσωπικές τους διαφορές, ωστόσο, η συνάντηση εξελίχθηκε σε έντονο καυγά, με αποτέλεσμα να προκληθεί σοβαρό επεισόδιο.

Ο τραυματίας που φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο, υπεβλήθη σε ράμματα. Προς το παρόν παραμένει άγνωστο αν ο τραυματισμός του προκλήθηκε από μαχαίρι ή άλλο αντικείμενο, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από τους γιατρούς, χωρίς να είναι κάτι σοβαρό

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για οικογενειακά προηγούμενα μεταξύ των εμπλεκομένων, που φαίνεται να σχετίζονται με παλαιότερο περιστατικό που είχε λάβει χώρα στο Γάζι, πριν από μερικούς μήνες, όπου είχε σημειωθεί πυροβολισμός σε κατάστημα.