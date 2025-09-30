Ηράκλειο: έκανε πλάκα που… ξεγέλασε τους αστυνομικούς της Δίωξης, στο τέλος όμως έχασε το χρώμα του

Μπορεί οι δύο συσκευασίες που είχε αποκρύψει για ξεκάρφωμα στο φίλτρο του αέρα του αυτοκινήτου, δήθεν ως πακέτα με ναρκωτικά, να περιείχαν κυριολεκτικά πέτρες, στο τέλος όμως ήταν εκείνος που «έφαγε» τον …τσιμεντόλιθο κατακέφαλα και δεν ήξερε από πού να φύγει.

Ο λόγος για έναν 51χρονο Αλβανό που συνελήφθη το πρωί της Τρίτης από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, λίγο μετά την άφιξη του με το πλοίο της γραμμής, να μεταφέρει 1,3 κιλά ηρωίνη και σχεδόν 300 γραμμάρια κοκαΐνη.

Διαβάστε για τον 51χρονο Αλβανό που μετέφερε 1,3 κιλά ηρωίνη και σχεδόν 300 γραμμάρια κοκαΐνη.