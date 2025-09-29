Σοκ στο Ηράκλειο: Σε σοβαρή κατάσταση 5χρονο αγοράκι μετά από τροχαίο - Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ

Κρίσιμες αναμένεται να είναι οι επόμενες ώρες για ένα 5χρονο αγοράκι που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/9).

Σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα του cretapost όλα συνέβησαν, κάτω από άγνωστες για την ώρα συνθήκες, το 5χρονο παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο σε κεντρική περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου.

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε σοβαρές κακώσεις και κατάγματα και έκριναν την άμεση μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.

Το άτυχο παιδί διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του νοσοκομείου.