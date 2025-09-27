Αυλώνας: «Το παιδί είναι τρομαγμένο» – Η γιαγιά του 2χρονου «σπάει» τη σιωπή της

Η υπόθεση που έχει συγκλονίσει στον Αυλώνα παίρνει νέες διαστάσεις. Μετά τον 54χρονο διευθυντή του ιδιωτικού βρεφονηπιακού σταθμού, συνελήφθη και η σύζυγός του.

Η γιαγιά του μικρού αποκάλυψε στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 ότι το παιδί ζει με φόβο και ανασφάλεια. «Έκλαιγε όταν πήγε η μητέρα να το πάρει. Του έφυγαν τούφες από τα μαλλιά», είπε με τρεμάμενη φωνή.

Η σύζυγος του ιδιοκτήτη προσπάθησε να δικαιολογηθεί, λέγοντας ότι τράβηξε «κατά λάθος» τα μαλλιά του παιδιού για να το προστατέψει. Όμως, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε το αντίθετο: η εκρίζωση ήταν βίαιη. Έτσι κατηγορείται για απόπειρα συγκάλυψης του αδικήματος.

Το χρονικό

Το περιστατικό ξεκίνησε την Πέμπτη (25/09). Η μητέρα του 2χρονου αντίκρισε στο κεφαλάκι του γιου της κενό από μαλλιά και στο χείλος του ένα εμφανές σημάδι. Τότε άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι. Αρχικά, η σύζυγος του διευθυντή και μία δασκάλα μίλησαν για «ατύχημα». Όμως νέα κατάθεση άλλαξε τα δεδομένα: δασκάλα κατέθεσε ότι ο διευθυντής πήρε το παιδί στην κουζίνα, το κράτησε μισή ώρα μόνο του και στη συνέχεια το οδήγησε στο μπάνιο. Όταν βγήκαν, το παιδί είχε χάσει τούφες από τα μαλλιά του.



Ο 54χρονος επιμένει ότι τράβηξε τα μαλλιά του παιδιού στην προσπάθειά του να το συγκρατήσει και να το ηρεμήσει. Οι γονείς δεν έχασαν στιγμή. Μετέφεραν το παιδί σε παιδίατρο και αμέσως μετά στο νοσοκομείο Παίδων. Οι Αρχές ζήτησαν πλήρη ιατροδικαστική εξέταση για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.