Αυλώνας: Νέα σύλληψη στο σχολείο για το τραύμα στο 2χρονο παιδί - Έγινε «βίαια εκρίζωση μαλλιών»

Νέες εξελίξεις προκύπτουν στο μυστήριο περιστατικό που εκτυλίχτηκε σε ιδιωτικό σχολείο στον Αυλώνα με θύμα ένα παιδάκι μόλις δύο ετών, που γύρισε από το σχολείο στο σπίτι με τραύμα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τελευταίας στιγμής, συνελήφθη και η γυναίκα του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου γιατί σύμφωνα με τις καταθέσεις των δασκάλων πήγε να αποκρύψει το περιστατικό και ισχυρίστηκε ότι το παιδί ήταν αυτό που πήγε να χτυπήσει. Κάτι που - σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικές αρχές - δεν ισχύει.

Μάλιστα, ο ιατροδικαστής λέει ότι έγινε βίαια εκρίζωση των μαλλιών του!

Σημειώνεται ότι έχει ήδη διαταχθεί και προχωρά η ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί πώς προκλήθηκε το κενό (στο τριχωτό της κεφαλής) και το σημάδι στο παιδάκι. Παράλληλα, συνελήφθη ο 54χρονος ιδιοκτήτης του ιδιωτικού σχολείου.

Τι έχει γίνει γνωστό έως τώρα

Το σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχτηκε σε ιδιωτικό σχολείο στον Αυλώνα με θύμα ένα παιδάκι μόλις δύο ετών. Όταν η μητέρα του παιδιού πήγε να το παραλάβει από το ιδιωτικό σχολείο την Πέμπτη 25/9, διαπίστωσε ότι στο τριχωτό της κεφαλής του υπάρχει ένα κενό, ενώ παρατήρησε και ένα σημάδι στα χείλη του.

Τι ισχυρίστηκε ο διευθυντής

Τόσο η γυναίκα του διευθυντή όσο και μια δασκάλα του σχολείου υποστήριξαν ότι το κενό στα μαλλιά του παιδιού προκλήθηκε από τον ίδιο τον διευθυντή στην προσπάθειά του να το προστατέψει από χτύπημα στην πόρτα, σημειώνοντας ότι το παιδί έτρεξε την στιγμή που χτύπησε το κουδούνι. Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, ο διευθυντής και ιδιοκτήτης του σχολείου ισχυρίστηκε πως έπιασε το παιδί από τα μαλλιά στην προσπάθειά του να το ηρεμήσει καθώς δεν έτρωγε.

Τον έδωσε η δασκάλα

Ωστόσο, τα πράγματα έλαβαν διαφορετική τροπή, όταν κατά τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης, μια άλλη δασκάλα τηλεφώνησε στην μητέρα του 2χρονου παιδιού και την ενημέρωσε ότι το μεσημέρι, την ώρα που μερικά παιδιά έκλαιγαν, ο διευθυντής μετέφερε το παιδάκι στον χώρο της κουζίνας, όπου και παρέμειναν για περίπου μισή ώρα. Όταν εξήλθαν από την κουζίνα, η δασκάλα παρατήρησε ότι το κεφάλι του παιδιού ήταν βρεγμένο. Έπειτα, ο διευθυντής μετέφερε το ανήλικο στο μπάνιο, όπου σύμφωνα με τη δασκάλα παρέμειναν αρκετή ώρα, και στη συνέχεια όταν εξήλθαν εκείνη παρατήρησε το κενό στο τριχωτό της κεφαλής του 2χρονου.