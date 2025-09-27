Αυλώνας: Η κατάθεση που «έκαψε» τον ιδιοκτήτη του βρεφονηπιακού σταθμού - Ανοίγουν τα στόματα

Μπορεί το πρωί του Σαββάτου (27/9) ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού βρεφονηπιακού σταθμού στον Αυλώνα, μαζί με την επίσης συλληφθείσα σύζυγο του και διευθύντρια του σχολείου, να οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης η έρευνα όμως του ΤΔΕΕ Ωρωπού δεν σταματά εδώ.

Η κατάθεση «κλειδί» της εργαζόμενης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιαίτερα επιβαρυντική είναι μία κατάθεση που δόθηκε από εργαζόμενη (σ.σ. η οποία υπέβαλλε και την παραίτηση της) του βρεφονηπιακού σταθμού. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι και άλλοι -νυν και πρώην εργαζόμενοι- έχουν εκφράσει πρόθεση να συνδράμουν το έργο των Αρχών, αλλά προς το παρόν δεν έχουν ληφθεί άλλες καταθέσεις. Φαίνεται, πάντως, πως τα στόματα ανοίγουν σιγά - σιγά για την συμπεριφορά που φέρεται να έχει ο ιδιοκτήτης του σχολείου, που εμφανίζονταν μονίμως εκνευρισμένος.

Το χρονικό της υπόθεσης

Να θυμίσουμε ότι όλα ξεκίνησαν μετά την καταγγελία της μητέρας ενός 2χρονου αγοριού ότι παρέλαβε το παιδί κλαμένο και με μία τούφα μαλλιών να λείπει από το κεφαλάκι του. Αρχικά, η σύζυγος του ιδιοκτήτη του βρεφονηπιακού σταθμού της είπε ότι το παιδί πήγε να πέσει και ο άντρας της πρόλαβε και το τράβηξε από τα μαλλιά πριν χτυπήσει σε μία πόρτα που έκλεινε. Ωστόσο, όταν η γυναίκα άρχισε να επικοινωνεί τηλεφωνικά με άλλες μητέρες και δασκάλες, πληροφορήθηκε μία τελείως διαφορετική εκδοχή. Αυτή που ήθελε τον 54χρονο να αρπάζει το παιδί από τα μαλλιά, εκνευρισμένος επειδή δεν έτρωγε το φαγητό του και έκλαιγε.

Οι κινήσεις των αστυνομικών

Μιλώντας στο flash.gr ο ειδικός γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Β/Α Αττικής, Γιώργος Γιολδάσης, ανέφερε τα εξής: «Οι συνάδελφοι του ΤΔΕΕ Ωρωπού κινήθηκαν τάχιστα μετά την καταγγελία της μητέρας του ανήλικου παιδιού. Έψαξαν όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, έλαβαν καταθέσεις και σχημάτισαν μία δικογραφία που δίνει στην Εισαγγελία όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για να προχωρήσει η ποινική διαδικασία».

Γιώργος Γιολδάσης,Eιδικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Β/Α Αττικής

Να θυμίσουμε, τέλος, ότι το 2χρονο αγοράκι εξετάστηκε και από ιατροδικαστή ο οποίος διαπίστωσε ότι είχε υπήρχε βίαια ξερίζωμα τούφας μαλλιών.