Σοβαρός τραυματισμός 7χρονου στα Χανιά: Έσπασε τη γνάθο και τα δόντια του ενώ έπαιζε

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου στα Χανιά, όταν ένα 7χρονο παιδί τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια παιχνιδιού.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε το παιδί στο Νοσοκομείο Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγοράκι έφερε βαθύ θλαστικό τραύμα στο χείλος, κάταγμα στη γνάθο και σπασμένα δόντια.

Οι γιατροί παρείχαν αμέσως τις πρώτες βοήθειες, προχώρησαν σε αξονική τομογραφία και με την κατάλληλη ιατρική φροντίδα το παιδί σταθεροποιήθηκε, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Το 7χρονο νοσηλεύεται προληπτικά στο Νοσοκομείο Χανίων μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης.

Πηγή: zarpanews.gr