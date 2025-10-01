Ελλάδα Τραυματισμός Παιδιά Χανιά Local News

Σοβαρός τραυματισμός 7χρονου στα Χανιά: Έσπασε τη γνάθο και τα δόντια του ενώ έπαιζε

Το αγοράκι έφερε βαθύ θλαστικό τραύμα στο χείλος, κάταγμα στη γνάθο και σπασμένα δόντια.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου στα Χανιά, όταν ένα 7χρονο παιδί τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια παιχνιδιού.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε το παιδί στο Νοσοκομείο Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγοράκι έφερε βαθύ θλαστικό τραύμα στο χείλος, κάταγμα στη γνάθο και σπασμένα δόντια.

Οι γιατροί παρείχαν αμέσως τις πρώτες βοήθειες, προχώρησαν σε αξονική τομογραφία και με την κατάλληλη ιατρική φροντίδα το παιδί σταθεροποιήθηκε, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Το 7χρονο νοσηλεύεται προληπτικά στο Νοσοκομείο Χανίων μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης.

Πηγή: zarpanews.gr

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Τραυματισμός Παιδιά Χανιά Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader