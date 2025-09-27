Βάρδα: Μάχη με τη ζωή του δίνει 16χρονος μετά από τροχαίο - Σοβαρά τραυματίας ένας 24χρονος

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 16χρονος, ο οποίος βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου, ενώ ένας 24χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά κατάγματα, έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου στη Βάρδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, το ατύχημα έγινε γύρω στις 4:30, όταν το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν οι δύο νεαροί συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ. και τραυματίστηκαν σοβαρά.

Αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάρδας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Ο 16χρονος, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο 24χρονος οδηγός υπέστη βαριά κατάγματα, ωστόσο η ζωή του δεν κινδυνεύει.

Τα αίτια του τροχαίου ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας.