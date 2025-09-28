Τραγωδία στο Γαλαξίδι: Δύο νεκροί σε τροχαίο από μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Φωκίδας έπειτα από το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Εθνική Οδό Ιτέας–Ναυπάκτου, στο ύψος των σηράγγων των Αγίων Πάντων.

Όπως μεταδίδει ο ιστότοπος Nafpaktianews, στο ένα όχημα επέβαινε ένα ζευγάρι, ενώ στο δεύτερο όχημα βρισκόταν μόνο η οδηγός. Λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, το αυτοκίνητο με επιβάτες το ζευγάρι, το οποίο κινείτο από Ναύπακτο προς Ιτέα, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με το άλλο όχημα που κατευθυνόταν προς τη Ναύπακτο.



Άλλοι οδηγοί ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ και την Τροχαία, ενώ στο σημείο έσπευσαν και πυροσβεστικές δυνάμεις από την Ιτέα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους τρεις τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, δύο από αυτούς υπέκυψαν στα σοβαρά τραύματά τους, ενώ η τρίτη τραυματίας παραμένει υπό νοσηλεία.

