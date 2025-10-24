Χειροπέδες σε 45χρονο Αιγύπτιο - Έτριβε τα γεννητικά του όργανα μπροστά σε παιδιά στον ηλεκτρικό

Χειροπέδες σε έναν 45χρονο Αιγύπτιο πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής, μετά από καταγγελία ότι παρενοχλεί ανήλικα παιδιά -κυρίως αγόρια- εντός συρμού του Ηλεκτρικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη του έγινε λίγα μέτρα μακριά από τον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Ταύρο, ενώ μία γυναίκα - επιβάτιδα ήταν αυτή που ενημέρωσε το «100». Όπως ανέφερε, ο 45χρονος σε κάθε ευκαιρία έτριβε τα γεννητικά του όργανα μπροστά στα ανήλικα και κολλούσε πάνω τους το σώμα του.

Ο Αιγύπτιος οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Μοσχάτου - Ταύρου, όπου σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του για γενετήσιες πράξεις και αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφωρο.