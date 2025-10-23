Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δυο νεαρούς για σεξουαλική παρενόχληση σε ανήλικα κορίτσια

Στη σύλληψη ενός 19χρονου από τη Συρία και ενός 17χρονου από το Ιράκ για σεξουαλική παρενόχληση δύο ανήλικων κοριτσιών, προχώρησαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης (22/10) στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κατόπιν καταγγελίας για πράξεις γενετήσιας φύσης που φέρονται να έλαβαν χώρα το βράδυ της Τρίτης σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών, εντός υπαίθριου χώρου της Α’ Προβλήτας Θεσσαλονίκης.

Ο 19χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 337 του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ.) περί «Προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας», ενώ ο 17χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 338 του Π.Κ. περί «Κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη».

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, αναζητείται και έτερο άτομο στα πλαίσια του αυτοφώρου.