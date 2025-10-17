Εφιάλτης για 15χρονο στη Θεσσαλονίκη: Έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και σεξουαλικής παρενόχλησης από ανηλίκους

Εφιαλτικές στιγμές φέρεται να έζησε 15χρονος στη Θεσσαλονίκη, καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε επίθεση και στη συνέχεια παρενοχλήθηκε σεξουαλικά από συνομήλικό του, μαζί με μία 13χρονη.

Ειδικότερα, το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στα τέλη του περασμένου Αυγούστου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Βενιζέλου. Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο, στο σημείο εκείνο ο 15χρονος δέχθηκε επίθεση και ξυλοκοπήθηκε από έναν συνομήλικό του.

Ωστόσο, ο εφιάλτης δεν φαίνεται να σταμάτησε εκεί αφού στη συνέχεια ο ανήλικος δράστης του ξυλοδαρμού μαζί με μία 13χρονη φέρονται να τον παρενόχλησαν σεξουαλικά.

Σε βάρος των του 15χρονου και της 13χρονης έχει σχηματιστεί από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, δικογραφία -κατά περίπτωση- για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης και της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού που αφορά σε σωματική βλάβη και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου, ταυτοποίησαν τα στοιχεία των δραστών.

Πρόκειται για συνομήλικο του παθόντα ημεδαπό και μικρότερή τους αλλοδαπή, οι οποίοι περί τα τέλη Αυγούστου του τρέχοντος έτους, προχώρησαν κατά περίπτωση, στις προαναφερόμενες ενέργειες.