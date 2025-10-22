Καταδίκη 44 ετών σε 63χρονο για βιασμό δύο 12χρονων -«Είχαμε συναισθηματικούς δεσμούς», είπε στο ΜΟΔ

Σε πολυετή κάθειρξη καταδικάστηκε ένας 63χρονος άνδρας, για τον βιασμό και άλλα σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος δύο 12χρονων αγοριών, αρχικά στην Αθήνα το 2019 και στη συνέχεια σε χωριό της Καρδίτσας το 2024.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας καταδικάστηκε σήμερα Τετάρτη (22/10) από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (ΜΟΔ) του Βόλου σε συνολική ποινή κάθειρξης 44 ετών και 30 μηνών, για βιασμό, γενετήσιες πράξεις, κατάχρηση ανήλικου σε ασέλγεια, κατοχή και παραγωγή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε στην αστυνομία η -τότε 18χρονη- αδελφή του ενός ανήλικου αγοριού.

Όπως ανέφερε η κοπέλα, ο δράστης, ο οποίος είχε μετακομίσει από την Αθήνα στο χωριό της Καρδίτσας, προσέγγισε τον ανήλικο αδελφό της, στέλντοντάς του γραπτά ερωτικά μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου και στη συνέχεια ξεκίνησε να προβαίνει σε ασελγείς πράξεις σε βάρος του.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, το 12χρονο αγόρι έδωσε κατάθεση, παρουσία παιδοψυχιάτρου, και επιβεβαίωσε όσα κατήγγειλε η αδελφή του.

Ο 62χρονος συνελήφθη και οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρήκαν μια φωτογραφία του ανήλικου ενώ κατάσχεσαν τέσσερα μαχαίρια, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και δύο υπολογιστές, αντικείμενα στα οποία υπήρξαν ευρήματα που σχετίζονταν με την εγκληματική του δράση.

Το δεύτερο θύμα

Από το υλικό αυτό η Αστυνομία έφτασε στη δεύτερη περίπτωση 12χρονου αγοριού από την Αθήνα, όπου ζούσε ο κατηγορούμενος και εργαζόταν μέχρι τη συνταξιοδότησή του, οπότε και μετακόμισε σε χωριό της Καρδίτσας. Το 2019 ο 63χρονος, ενώ ζούσε στην Αθήνα, γνωρίστηκε σε ένα καφενείο με τον πατέρα του δεύτερου παιδιού. Έγιναν φίλοι και ο πατέρας του 12χρονου, του εμπιστευόταν μερικές φορές το παιδί για να το κρατήσει στο σπίτι του με αποτέλεσμα να γίνει και αυτό θύμα της αρρωστημένης συμπεριφοράς του 63χρονου.

Κατά την απολογία του, ο δράστης ισχυρίστηκε ότι είχε αναπτύξει συναισθηματικούς δεσμούς με το ένα παιδάκι και παρασύρθηκε, αρνήθηκε ότι το βίασε, παραδέχτηκε τη γενετήσια πράξη με ανήλικο και την κατάχρηση ανηλίκου και αρνήθηκε την κατοχή και παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ο 63χρονος ήταν ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Γρεβενών.