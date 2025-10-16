Σοβαρή καταγγελία στα Γιάννενα για σεξουαλική παρενόχληση 10χρονης μαθήτριας από εκπαιδευτικό

Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης φέρεται να έχει πέσει μία 10χρονη μαθήτρια από εκπαιδευτικό σε δημοτικό σχολείο στα Γιάννενα, με τον καταγγελλόμενο να έχει απομακρυνθεί προς ώρας από τη σχολική δομή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του τοπικού μέσου epirusgate.gr, σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία προκαταρκτικής έρευνας για να διαπιστωθεί η βασιμότητα ή μη των καταγγελλόμενων σε βάρος του εκπαιδευτικού ώστε να προχωρήσει ή όχι αντίστοιχα η σχετική ΕΔΕ.

Το περιστατικό - πάντα σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά- συνέβη πριν από λίγες ημέρες και αυτεπάγγελτα παρενέβη η Αστυνομία. Ακολούθως έγιναν και οι ενέργειες από την πλευρά του κοριτσιού.

Ο καταγγελλόμενος εκπαιδευτικός έχει απομακρυνθεί προσωρινά από το σχολείο του εδώ και λίγες ημέρες, πηγαίνοντας σε υπηρεσία της τοπικής Εκπαίδευσης.

Το περιστατικό έγινε γνωστό στους εκπαιδευτικούς του σχολείου που ζητούν να διαλευκανθεί άμεσα τι έχει συμβεί, καθώς σε βάρος του συγκεκριμένου προσώπου φέρεται να έγιναν κατά το παρελθόν και άλλες προκαταρκτικές έρευνες που δεν κατέληξαν πουθενά.