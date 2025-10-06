Σάλος στη Χίο: ΕΔΕ μετά από καταγγελία για καθηγητή που αυνανιζόταν μπροστά σε συναδέλφους του

Μια σοκαριστική καταγγελία είδε το φως της δημοσιότητας για συμπεριφορά καθηγητή σε σχολείο της Χίου. Όπως έγινε γνωστό, καθηγήτριες κατήγγειλαν ένα άντρα συνάδελφο τους, ότι αυνανίστηκε μπροστά τους και μάλιστα στο χώρο του σχολείου.

Οι καταγγέλλουσες συνέταξαν επιστολή - καταγγελία που είχε αποδέκτη την τοπική διεύθυνση Εκπαίδευσης με πλήρη αναφορά στο γεγονός -πάντα κατά τους ισχυρισμού τους μιας και ο καταγγελλόμενος αρνείται την πράξη λέγοντας ότι παρεξηγήθηκε μια κίνηση που έκανε ενώ προσπαθούσε να κουμπώσει το παντελόνι του.

Μετά την εξέλιξη αυτή η διευθύντρια Εκπαίδευσης διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) και έθεσε σε αναγκαστική άδεια ενός μήνα τον καθηγητή, έως και την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, όπως αναφέρει η «ΑΛΗΘΕΙΑ» που αποκάλυψε την υπόθεση αυτή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μια εκ των καθηγητριών φερόταν να ζητά και τη βοήθεια ψυχολόγου καθώς υπέστη σοκ μετά το (καταγγελλόμενο) συμβάν.