Ηράκλειο: Παρενόχλησε σεξουαλικά νεαρή γυναίκα σε λαϊκή - Του επιτέθηκε ο πατέρας της

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου 2025 σε λαϊκή αγορά στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά μία νεαρή κοπέλα, η οποία έκανε τα ψώνια της σε πάγκο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, που επικαλείται το Creta24, η γυναίκα ψώνιζε σε πάγκο της λαϊκής όταν ο άνδρας την πλησίασε, την θώπευσε και έτριψε πάνω της την περιοχή των γεννητικών οργάνων του.



Η γυναίκα πάγωσε και έβαλε τα κλάματα. Πελάτες της λαϊκής που είδαν το σκηνικό ακινητοποίησαν τον δράστη και κάλεσαν την αστυνομία, ενώ άλλοι έτρεξαν να βοηθήσουν την κοπέλα που βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.



Μάλιστα απειλήθηκε επεισόδιο, αφού η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στη λαϊκή μαζί με τους γονείς της, με τον πατέρα της να επιχειρεί να επιτεθεί στον δράστη.



Πολίτες συγκράτησαν τον οργισμένο πατέρα, μέχρι που έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί που επιλήφθηκαν του περιστατικού.