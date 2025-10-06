Ρόδος: Στο εδώλιο ιερέας για σεξουαλική παρενόχληση τουρίστα - Τον έγδυσε και τον άλειψε λάδι, λέει

Ξεκινά η δίκη ενός ιερέα από τη Ρόδο, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ενός 30χρονου τουρίστα από την Εσθονία.

Όπως καταγγέλλει ο 30χρονος Εσθονός, είχε επισκεφτεί ένα μοναστήρι κατά την διάρκεια των διακοπών του στη Ρόδο, όπου και ξέχασε έναν σταυρό. Τότε ο ιερέας τον κάλεσε να επιστρέψει για να τον παραλάβει. Όταν έφτασε ξανά στο μοναστήρι, ο ιερέας ζήτησε από τον 30χρονο να τον ακολουθήσει σε ένα δωμάτιο, υποστηρίζοντας πως ήθελε να του κάνει ένα δώρο, με βάση την καταγγελία.

Τότε ήταν που του είπε να κατεβάσει το παντελόνι, το εσώρουχο, την μπλούζα και να τον αλείψει λάδι, όπως υποστήριξε. Ο Εσθονός υπάκουσε νομίζοντας ότι επρόκειτο για κάποιο θρησκευτικό τελετουργικό. Βέβαια αργότερα υπέβαλε μήνυση για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Τι υποστηρίζει ο ιερέας

Επισημαίνεται ότι ο ιερέας αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι άλειψε με λάδι τον 30χρονο με σκοπό να τον βοηθήσει να θεραπεύσει τα εξανθήματα που είχε βγάλει στο σώμα του.

Παρ’ όλο που η δίκη πήρε πολλές αναβολές, ο ιερέας θα κάτσει στο εδώλιο, με τους δικαστές να αποφασίζουν ποια εκδοχή της συγκεκριμένης υπόθεσης αληθεύει.