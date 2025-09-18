Ποινική δίωξη σε ιερέα για τη φωτιά στο Μαρκόπουλο

Ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο ασκήθηκε σε βάρος ιερέα για την πυρκαγιά στην περιοχή του Μαρκόπουλου.



Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, από όπου έχει το δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί εντός πέντε ημερών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο κατηγορούμενος συνελήφθη χθες Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ως υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση, σε περιοχή του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στην Αττική και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50€.



Ο ανωτέρω κρατείται και θα οδηγηθεί σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής αρχής.