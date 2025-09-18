Χανιά: Φωτιά κοντά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης - Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε χώρο πλησίον του εργοστασίου ανακύκλωσης απορριμμάτων στο Ακρωτήρι Χανίων.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά βρίσκεται σε οριοθετημένο χώρο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ).

Υπάρχουν εύφλεκτα υλικά

Δεν απειλεί το εργοστάσιο καθαυτό, καίει όμως σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά και αέριες αναθυμιάσεις από τον όγκο των απορριμμάτων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο, η φωτιά ελέγχεται από δέκα οχήματα της πυροσβεστικής με 35 πυροσβέστες.