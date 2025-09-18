Φωτιά στην Πάτρα: Πίσω στους δικούς τους οι δύο νεαροί - «Πήγαμε για βοήθεια και καταλήξαμε φυλακή»

Τραγικές είναι οι στιγμές που βίωσαν μέσα στην φυλακή οι δύο νεαροί που κατηγορήθηκαν για την πρόκληση της φωτιάς στο Γηροκομειό της Πάτρας τον περασμένο Αύγουστο.

Τόσο ο 25χρονος όσο και ο 21χρονος αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από έναν μήνα στη φυλακή, παρ’ όλο που υπήρχαν μαρτυρίες που φανέρωναν ότι ήταν εθελοντές πυροσβέστες.

Βγαίνοντας, ο 21χρονος ανέφερε ότι νιώθει μια τεράστια ψυχολογική κούραση μετά την περιπέτεια που πέρασε. «Ήταν αδιανόητο αυτό που περάσαμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πήγαμε να βοηθήσουμε και καταλήξαμε στην φυλακή», σημείωσε. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τον κόσμο που στήριξε και τα δύο παιδιά και όπως δήλωσε: «μας έδωσαν κουράγιο και δύναμη μέσα στη φυλακή».

«Πολύ δύσκολη» χαρακτήρισε την κατάσταση στην φυλακή ο 21χρονος, ενώ δήλωσε ότι θα πολεμήσει μέχρι τέλους για να αποδειχθεί η αθωότητά του. «Οι κοριοί με έχουν φάει εντελώς, η φυλακή ήταν γεμάτη με κατσαρίδες και κοριούς. Δεν ήταν ανθρώπινες οι συνθήκες. Δεν κοιμόμουν, πολύ λίγο. Νιώθω μια μεγάλη ταλαιπωρία», πρόσθεσε.

Ο 21χρονος εναπόθεσε τις ελπίδες του στο πέρασμα του χρόνου, τους φίλους και την οικογένειά του για να μπορέσει να ξεπεράσει όλη αυτή την κατάσταση που βίωσε. Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιπέτεια αυτή δεν τον αποθάρρυνε από την εθελοντική του δράση και δήλωσε ότι θα επιστρέψει στον εθελοντισμό. «Μια αδικία δεν θα την αφήσω να περάσει έτσι!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Περπατάω χωρίς χειροπέδες»

Το μεσημέρι της Πέμπτης (18/9) αποφυλακίστηκε και ο 25χρονος από τον Κορυδαλλό, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι βρίσκεται κάτω από τον ουρανό και περπατάει χωρίς χειροπέδες.

«Δεν είναι και λίγο να μπαίνεις με την ταμπέλα του εμπρηστή στη φυλακή. Ήταν βαρύ σίγουρα, αλλά και πάλι δεν το είχα συνειδητοποιήσει», ανέφερε στις δηλώσεις του μετά την έξοδό του από τις φυλακές.

Περιγράφοντας τις συνθήκες που έζησε μέσα στην φυλακή είπε: «Δεν σκεφτόμουν και πολύ. Είχα μπει κάπως στον αυτόματο επιβίωσης. Γενικά δεν έχω συνειδητοποιήσει όλο το γεγονός, ότι από τις φλόγες βρέθηκα στο κρατητήριο και ύστερα εδώ».