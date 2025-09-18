Ελεύθεροι οι δύο νεαροί για τη φωτιά στην Πάτρα: Ήθελαν να πουν «πιάσαμε τους εμπρηστές»

Ως «μια χαρούμενη ημέρα» χαρακτήρισε τη σημερινή ο πατέρας του 25χρονου νεαρού που είχε προφυλακιστεί κατηγορούμενος για πρόκληση της φωτιάς στο Γηροκομειό της Πάτρας τον Αύγουστο.



Η αποφυλάκιση τόσο του 25χρονου όσο και του 21χρονου αναμένονται αργότερα το μεσημέρι της Πέμπτης, μετά από τη θετική απόφαση του ανακριτή Πατρών, Μιχαήλ Πηλιχού, αλλά και την προ ημερών θετική εισήγηση για την αποφυλάκισή τους από την αρμόδια εισαγγελέα, Δήμητρα Καπελιάρη.



Υπενθυμίζεται ότι οι δύο νεαροί είχαν προφυλακιστεί, παρ' όλο που υπήρχαν μαρτυρίες ότι βοηθούσαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που συγκλόνισε την αχαϊκή πρωτεύουσα.



Τι είπε ο πατέρας του 25χρονου στο flash.gr

Ο πατέρας του 25χρονου, μιλώντας στο flash.gr, δήλωσε ότι «όλα ήταν περίεργα στην υπόθεση. Το περιμέναμε, ελπίζαμε. Άλλοι το πίστευαν, άλλοι όχι». Και πρόσθεσε ότι ο 25χρονος δεν πίστευε ότι θα έχει αυτή την έκβαση η υπόθεσή του, τονίζοντας ότι «προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό του ότι θα μείνει μήνες στη φυλακή». Σημειώνεται ότι ο 25χρονος και ο 21χρονος οδηγήθηκαν στη φυλακή στις 19 Αυγούστου, με την κατηγορία του εμπρησμού, με τους ίδιους να υποστηρίζουν από την πρώτη στιγμή ότι βρέθηκαν στον τόπο της φωτιάς ως εθελοντές για να βοηθήσουν στην κατάσβεση.

Επιπλέον, ο πατέρας του 25χρονου νεαρού σημείωσε τη δράση και του άλλου γιου του, καθώς και αυτός βοήθησε στην κατάσβεση της φωτιάς και τον απεγκλωβισμό ανθρώπων και ζώων. Μάλιστα, είπε ότι ο άλλος γιος του βοήθησε στον Άγιο Παντελεήμονα να απεγκλωβιστεί ένας μοναχός.

Περιγράφοντας τις κρίσιμες ημέρες της φωτιάς στην Πάτρα, ο πατέρας του 25χρονου είπε στο flash.gr ότι ο ένας από τους μάρτυρες είδε μια καύτρα σε ένα οικόπεδο και ζήτησε από τον νεαρό να πάει να το σβήσει. Ωστόσο, δεν τα κατάφερε και έφυγαν πιο κάτω, καθώς ερχόταν το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς, δήλωσε χαρακτηριστικά. Μιλώντας για το πώς κατηγορήθηκε ο γιος του, ανέφερε πως ένας άνθρωπος τράβηξε κάποιες φωτογραφίες με τον 25χρονο μέσα σε ένα χωράφι την ώρα που πήγε να σβήσει την καύτρα και τις κατέθεσε στην Αστυνομία.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στις μαρτυρίες, καθώς όπως τόνισε ο ένας από τους μάρτυρες αντιστάθηκε για να μην συλλάβουν τον 25χρονο. «Όλα αυτά δεν έπαιξαν ρόλο, ούτε το πόρισμα της Πυροσβεστικής. Υπήρχαν φωτογραφίες και βίντεο από τις κηλιδώσεις, αλλά ούτε αυτά υπολόγισαν», υπογράμμισε. «Ήθελαν να βγουν και να πουν «πιάσαμε τους εμπρηστές»», συμπλήρωσε.



Ακόμη, εστίασε στις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν σχετικά με το τι απέγινε το κινητό του 25χρονου, επισημαίνοντας ότι «κυκλοφορούσε η φήμη ότι το πέταξε για να αποκρύψει στοιχεία», ενώ όπως δήλωσε «το είχε παραδώσει στην Αστυνομία».

Πώς κατέπεσαν οι κατηγορίες

Το κατηγορητήριο κατέρρευσε μετά από ενδελεχή έρευνα που πραγματοποίησε η Πυροσβεστική, καταθέτοντας δύο πορίσματα σχετικά με τις συνθήκες εκδήλωσης της συγκεκριμένης πυρκαγιάς.

Στο πρώτο πόρισμα, η Πυροσβεστική διαπίστωνε ότι η φωτιά στο σημείο αυτό δεν προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι αλλά από αιωρούμενες καύτρες. Στο δεύτερο πόρισμα, το οποίο περιέχει πολύ περισσότερα στοιχεία, όπως βίντεο, δορυφορικές εικόνες, μετεωρολογικά δεδομένα και μαρτυρίες, η Πυροσβεστική επιβεβαιώνει την αρχική της εκτίμηση.

Συγκεκριμένα, το πόρισμα μιλά ξεκάθαρα για κηλίδωση -δηλαδή για αιωρούμενες καύτρες- ως προς την αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς, διασαφηνίζοντας ότι δεν υπάρχει εμπρησμός.