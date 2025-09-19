Έκρηξη στο Πανεπιστήμιο Πατρών - Η Αστυνομία αναζητά τους δράστες

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία της Πάτρας τα ξημερώματα της Παρασκευής, εξαιτίας έκρηξης που σημειώθηκε σε χώρο του πανεπιστημίου.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το tempo24, τα ξημερώματα της Παρασκευής (19.9) εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ο οποίος τοποθετήθηκε από άγνωστους μέχρι στιγμής δράστες. Επρόκειτο για μηχανισμό φιάλης βουτανίου με εύφλεκτο υλικό.

Από την έκρηξη προκλήθηκε φθορά σε πόρτα τουαλέτας του τμήματος Γεωλογίας.

Στο σημείο έσπευσε ειδική ομάδα της Ασφάλειας που ανέλαβε την έρευνα τόσο για την ταυτοποίηση των δραστών, όσο και για τα κίνητρα της επίθεσης.