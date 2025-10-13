Σοκ στη Ρόδο: Άνδρας έδωσε σε 7χρονη πέντε ευρώ για να της κατεβάσει τα ρούχα και να τη φωτογραφίσει

Σε σοκ είναι η τοπική κοινωνία της Ρόδου από την υπόθεση ασέλγειας που ήρθε στη δημοσιότητα σε χωριό της δυτικής πλευράς του νησιού.

Όπως μετέδωσε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», τρία παιδιά έκαναν χειροτεχνία έξω από το σπίτι ενός 62χρονου για ένα project του σχολείου. Τότε, εμφανίστηκε ο άνδρας ο οποίος πήρε το ένα κοριτσάκι, το έβαλε μέσα στο σπίτι του και δίνοντάς του 5 ευρώ θέλησε να του κατεβάσει τα ρούχα, ενώ είχε σκοπό να το φωτογραφίσει.

Τα άλλα παιδιά άρχισαν να φωνάζουν. Μία γιαγιά η οποία μένει δίπλα, άκουσε τις φωνές των παιδιών, άρχισε να φωνάζει και η ίδια και έτσι το κοριτσάκι βγήκε από την οικία.

Όταν η 7χρονη πήγε σπίτι της, είδε τη μαμά της και της έδωσε τα 5 ευρώ. Η μαμά της ρώτησε πού τα βρήκε και τότε η μικρή της είπε τι συνέβη.

Η γυναίκα πήγε στο Α.Τ. της Ιαλυσού και στη συνέχεια ο άνδρας συνελήφθη αλλά, λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου, αφέθηκε ελεύθερος. Όπως προέκυψε, ο άνδρας ήταν γείτονας.

Είχε παρελθόν

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις έγινε γνωστή η υπόθεση, κάποιες κοπέλες, που σήμερα είναι ενήλικες, ανέφεραν πως όταν ήταν σε μικρή ηλικία, ο άνδρας είχε κάνει τα ίδια πράγματα και στις ίδιες. Όταν όμως είχαν αποκαλύψει το περιστατικό στην οικογένειά τους, δεν είχε πάρει έκταση το γεγονός.

Από επικοινωνία του δημοσιογράφου, Γιάννη Κουμέντου, με τη μητέρα της 7χρονης, η γυναίκα ανέφερε πως θα προχωρήσει το θέμα, ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

