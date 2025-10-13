Φυλάκιση 6 μηνών για απείθεια στον 19χρονο Ιρακινό που συνελήφθη στο μετρό «Δουκίσσης Πλακεντίας»

Σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών για την κατηγορία της απείθειας, καταδικάστηκε ο 19χρονος Ιρακινός, ο οποίος συνελήφθη για έκτη φορά την περασμένη Πέμπτη στο σταθμό του μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πρωτοδικείο παράλληλα αποφάσισε τη μερική έκτιση της ποινής των τριών μηνών κι έτσι ο κατηγορούμενος παίρνει το δρόμο για τη φυλακή.

«Κοιμόμουν στο μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας και ο αστυνομικός μου είπε να σηκωθώ. Του είπα "δεν σηκώνομαι" και με έβρισε, με έσπρωξε. Δεν μου ζήτησαν να με ελέγξουν καθόλου», ανέφερε στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος.

Για τον 19χρονο έχει εκδοθεί ανακοίνωση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία έχει ξεκινήσει διαδικασία άρσης του καθεστώτος ασύλου του, ήδη από την περασμένη Πέμπτη.

Να σημειωθεί ότι ο 19χρονος είχε συλληφθεί από αστυνομικούς του σχεδίου «Αριάδνη», αφού δεν συνεργάστηκε κατά τον αστυνομικό έλεγχο, ενώ μόλις πριν από λίγες μέρες από το περιστατικό στο σταθμό του μετρό «Δουκίσσης Πλακεντίας» είχε συλληφθεί και πάλι στον ίδιος σταθμό γιατί είχε επιτεθεί σε ένα μηχανοδηγό, ενώ τον περασμένο Αύγουστο είχε επιτεθεί σε ένα τουρίστα στο σταθμό «Νομισματοκοπείο».