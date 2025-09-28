Τέμπη: Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι – Συγκεντρώσεις συμπαράστασης σε όλη τη χώρα

Συνεχίζει με αταλάντευτη αποφασιστικότητα την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, επιμένοντας στον δίκαιο αγώνα του. Οι μέρες περνούν, η υγεία του επιβαρύνεται, όμως το μήνυμα που εκπέμπει δυναμώνει. Ο πατέρας του 20χονου Ντένι που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζει για 14η μέρα την απεργία πείνας, εμφανώς καταβεβλημένος, αλλά αμετακίνητος από τον δίκαιο αγώνα του. Η υγεία του επιδεινώνεται ώρα με την ώρα, ωστόσο το μήνυμά του γίνεται όλο και πιο ηχηρό.

Το κύμα συμπαράστασης γιγαντώνεται. Από συλλογικότητες και οργανώσεις μέχρι απλούς πολίτες, ολοένα και περισσότεροι ενώνουν τη φωνή τους, απαιτώντας δικαιοσύνη και σεβασμό στα αυτονόητα δικαιώματα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μηνύματα στήριξης πληθαίνουν, μετατρέποντας την υπόθεση σε σύμβολο αντίστασης και αλληλεγγύης.



Η υπόθεση του Πάνου Ρούτσι δεν είναι πια μια προσωπική μάχη. Είναι κραυγή απέναντι στην αδικία. Είναι το πρόσωπο μιας κοινωνίας που αρνείται να σωπάσει.

Τη Κυριακή 28/9, στις 18.30, σε πολλά σημεία της χώρας, επιτροπές αλληλεγγύης, οργανώσεις, πρωτοβουλίες, ομάδες και συλλόγικότητες καλούν σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου θύματος της κρατικής – καπιταλιστικής δολοφονίας των Τεμπών, ο οποίος απαιτεί το δικαίωμα στην εκταφή του γιου του ως προς την τέλεση τοξικολογικών εξετάσεων. Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει δυναμικά τον αγώνα του και στεκόμαστε στο πλευρό του για την ικανοποίηση των αιτημάτων του.





Τα καλέσματα ανα πόλη στις 18.30: