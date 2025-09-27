Απεργία πείνας για δικαιοσύνη – Το χρονικό της μάχης του Πάνου Ρούτσι

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις που χάθηκε στην τραγωδία των Τεμπών, συνεχίζει αταλάντευτα τον αγώνα του έξω από τη Βουλή, με όπλο την απεργία πείνας και μοναδικό στόχο να λάμψει η αλήθεια. Από την πρώτη στιγμή, κατέστησε σαφές ότι δεν ζητά απλώς την τυπική ταυτοποίηση της σορού του παιδιού του, αλλά και πλήρεις εξετάσεις, τοξικολογικές και ιατροδικαστικές, που θα δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου. «Θέλω να ξέρω ότι το παιδί μου αναπαύεται και ότι η Δικαιοσύνη έκανε το καθήκον της», τόνισε επανειλημμένα, αρνούμενος να υποχωρήσει.

Συμπαράσταση από τον κόσμο της τέχνης

Στο πλευρό του βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού. Η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Φοίβος Δεληβοριάς πέρασαν από το Σύνταγμα για να σταθούν δίπλα του, όπως και ο Πασχάλης Τσαρούχας, ενώ συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού. Οι εικόνες αυτές έκαναν τον γύρο του διαδικτύου και ενίσχυσαν το κύμα συμπαράστασης προς τον πατέρα που δεν δέχεται να θάψει την αλήθεια μαζί με τον γιο του.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Η θέση των δικηγορικών συλλόγων

Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας πήρε επίσης ξεκάθαρη θέση: χαρακτήρισε το αίτημά του «απόλυτα νόμιμο και ηθικά επιβεβλημένο», υπογραμμίζοντας ότι η εκταφή δεν πρόκειται να καθυστερήσει τη δίκη για τα Τέμπη. Λίγες ημέρες αργότερα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ενέκρινε την εκταφή, αλλά μόνο για λόγους ταυτοποίησης της σορού. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Ρούτσι, ο οποίος δήλωσε: «Συνεχίζω τον αγώνα μου, μας κοροϊδεύουν. Δεν ζητάω μισές λύσεις, ζητάω την αλήθεια».

Η απάντηση της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση από την πλευρά της κράτησε αποστάσεις. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, απάντησε δημοσίως ότι «η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό» καθώς η υπόθεση βρίσκεται στη δικαστική αρμοδιότητα. Υπενθύμισε μάλιστα ότι η ταυτοποίηση είχε ήδη γίνει από τα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. κατά την περίοδο της ανάκρισης. Οι δηλώσεις αυτές ωστόσο δεν έπεισαν τον πατέρα, που παραμένει σταθερός: «Δεν θα σταματήσω μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει».

«Δεν ζητάω μισές λύσεις»

Ακόμα και όταν κλήθηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις λόγω της απεργίας πείνας, επέστρεψε ξανά στο Σύνταγμα για να συνεχίσει τον αγώνα του. O πατέρας του 21χρονου Ντένι δεν ζητά τίποτε άλλο παρά το αυτονόητο: να μάθει την αλήθεια για το παιδί του και να αποδοθεί δικαιοσύνη για την ανείπωτη τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα.