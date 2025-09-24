Τι απαντά ο Γιώργος Φλωρίδης για τον Πάνο Ρούτσι: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό»

Στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητά την εκταφή της σορού του παιδιού του που έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, αναφέρθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης. Ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε: «Να ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Η κυβέρνηση δεν έχει καμία δυνατότητα να κάνει το παραμικρό στην υπόθεση».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εξήγησε ότι ««Υπάρχουν δύο θέματα εκταφής: το ένα για να ερευνηθεί αν υπάρχουν χημικές ουσίες στη σορό όπως λέει ο κ. Ρούτσι. Δεν υπάρχει αίτημα εκταφής να δω αν είναι το παιδί μου, υπάρχει μόνο μια έμμεση αναφορά όπως αναφέρει και η ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου» και συμπλήρωσε:

«Επί 2,5 χρόνια που διήρκησε η ανάκριση η ταυτοποίηση έγινε με τον καλύτερο τρόπο στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ, ουδέποτε και από κανέναν δεν υποβλήθηκε αίτημα εκταφής από κάποιον για να δει αν είναι τα παιδιά του. Τα δύο αιτήματα που είχαν κατατεθεί αφορούσαν εκταφή σορών για να γίνει έρευνα αν φέρουν ίχνη διαφόρων χημικών ουσιών. Ο ανακριτής, όπως έχει δημοσιευθεί, είπε ότι επειδή από την εξέλιξη της ανάκρισης έχει καταρριφθεί ότι υπήρχαν παράνομα υλικά με αναφορά στην πραγματογνωμοσύνη του ΑΠΘ, του ΕΜΠ, του ΓΧΚ, γι' αυτόν τον λόγο ο εισαγγελέας είπε ότι προκειμένου να πάμε σε μια ακραία ανακριτική πράξη όπως η έκταφη, αυτό δεν μπορεί να γίνει»

Σε σχετική ερώτηση: «Ο άνθρωπος αυτός (σ.σ. Πάνος Ρούτσι) διαπράττει κάποια παρανομία, είναι απειλή για τη δημόσια τάξη;» ο υπουργός απάντησε ότι η δικαιοσύνη δεν εκφράζεται έτσι. «Όταν υποβάλλουμε ένα αίτημα, περιμένουμε να αποφανθεί η δικαιοσύνη» απάντησε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για την παρέμβαση Τσίπρα

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε, αν ήθελε, να παρέμβει, ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Μάλιστα, σχολίασε ότι «έκανε δήλωση ο άνθρωπος που αφού είχαν καεί 104 άνθρωποι στο Μάτι, έκανε εκείνη την άθλια σύσκεψη για το πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα». Εξήγησε πως «ό,τι αίτημα υποβάλλεται, δε χάνεται» και ότι με την έναρξη της δίκης θα «ανοίξουν» όλα τα αιτήματα. Παράλληλα, επεσήμανε ότι «ξεκάθαρα κάποιοι δε θέλουν να ξεκινήσει η δίκη», αφήνοντας αιχμές για εκμετάλλευση της υπόθεσης. «Όλη αυτή την απάτη περί μεταφοράς παράνομου φορτίου, τα κόμματα της αντιπολίτευσης τη χρησιμοποίησαν προκειμένου να πέσει η κυβέρνηση», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η πολιτική εκμετάλλευση δεν αφορά τους γονείς. Επανερχόμενος στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, σημείωσε: «Αφού έκλεισε η ανάκριση εμφανίστηκε ο γονέας, αλλά όχι παραπονούμενος. Είπε σας κάνω ένα αίτημα και ξεκινώ απεργία πείνας».

«Στην υπόθεση αυτή δε χάνεται κανένα δικαίωμα, που δεν έγινε δεκτό στην ανάκριση» τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η δίκη μπορεί να ξεκινήσει μέσα στο 2026.

Για ακύρωση συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν

Για προσχηματική ακύρωση της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από πλευράς της Τουρκίας έκανε λόγο ο Γιώργος Φλωρίδης. Για την Ελλάδα δεν αλλάζει κάτι, είπε ο υπουργός προσθέτοτνας ότι ο Ερντογάν δεν μπορεί να διαχειριστεί ότι η Ελλάδα συζητά τα πάντα, εκτός από θέματα εθνικής κυριαρχίας. Κουρελιάστηκε το «τουρκολιβυκό» και αυτό τον πείραξε, σχολίασε ο κ. Φλωρίδης καταλήγοντας.