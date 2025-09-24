Νέα παρέμβαση Τσίπρα για Πάνο Ρούτσι: «Η απαγόρευση εκταφής αποτελεί απόπειρα ταφής της αλήθειας»

Αιχμές τόσο προς την ηγεσία της Δικαιοσύνης, όσο και προς την κυβέρνηση αφήνει ο Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωσή του με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα θύματος στην τραγωδία των Τεμπών.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός καταγγέλλει ευθέως την απαγόρευση εκταφής ως «άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας». «Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί, πριν βρεθούμε μπροστά σε νέες τραγωδίες», επισημαίνει ο Αλέξης Τσίπρας.

Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα:

«Αν για την κοινωνία η αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών αποτελεί πάνδημη απαίτηση, για τους τραγικούς γονείς είναι αυτονόητο δικαίωμα.

Η απαγόρευση εκταφής των παιδιών τους προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα, εξ΄ αντικειμένου, αποτελεί άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας.

Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί, πριν βρεθούμε μπροστά σε νέες τραγωδίες.

Η άρνηση της δικαιοσύνης και οι νομικίστικες δικαιολογίες της ηγεσίας της, απλώς επιβεβαιώνουν το πρωτοφανές έλλειμα εμπιστοσύνης που έχει απέναντί της η ελληνική κοινωνία.

Η δε ακραία υποκρισία μιας κυβέρνησης που έχει διαπράξει σωρεία παρεμβάσεων, και στην υπόθεση των Τεμπών, να επικαλείται τώρα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αποτελεί από μόνη της μια ηχηρή παρέμβαση, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό».