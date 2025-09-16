Περιμένοντας τον Τσίπρα: Άνω-κάτω η κεντροαριστερά, η άβολη θέση Φάμελλου και ο «χρησμός» Ανδρουλάκη

Το πολιτικό σκέλος της φετινής, 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), ξεκίνησε -ατύπως- με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, στο συνέδριο του Economist.

Ολοκληρώθηκε, ως είθισται, με τη συνέντευξη Τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εν προκειμένω του Νίκου Ανδρουλάκη. Ωστόσο, τα όσα διαδραματίστηκαν στη συμπρωτεύουσα, όχι μόνο δεν έκαναν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα στον «χάρτη» της ευρύτερης Κεντροαριστεράς, αλλά περιέπλεξαν ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Οι κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού προκαλούν αμηχανία και αναστάτωση στην πάλαι ποτέ «Κυβερνώσα Αριστερά» και οι «κομμένοι» της επόμενης ημέρας, βγάζουν ήδη νύχια».Παράλληλα, το «άνοιγμα» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στις συνεργασίες, «ανακατεύει» για τα καλά την «τράπουλα» στο σύνολο της παράταξης.

Αμηχανία και προβληματισμός στον ΣΥΡΙΖΑ

Με την επιστροφή του από το Παρίσι, όπου συμμετείχε στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Αλέξης Τσίπρας έχει αφιερώσει όλη του, σχεδόν, την ενέργεια στις τελευταίες «πινελιές» του βιβλίου που ετοιμάζει.

Για πολλές μέρες απείχε και από τα κοινωνικά δίκτυα -τη Δευτέρα επανήλθε, με μια ανάρτηση για το έγκλημα που διαπράττεται στη Γάζα- επιδιώκοντας να καταλαγιάσει η ακατάσχετη «τσιπρολογία» του περασμένου μήνα. Παρά τη δική του διακριτική «οπισθοχώρηση» από το προσκήνιο, η επικαιρότητα δεν σταμάτησε να ασχολείται μαζί του.

Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί που βρέθηκαν στη ΔΕΘ -χωρίς να εξαιρείται ο πρωθυπουργός- δέχθηκαν ερώτηση και σχολίασαν την πιθανή επιστροφή του στο πολιτικό σκηνικό. Το πραγματικό, όμως, πρόβλημα, το αντιμετώπισε ο Σωκράτης Φάμελλος, που στις δέκα πρώτες ερωτήσεις που δέχθηκε στη συνέντευξη Τύπου, οι οκτώ αφορούσαν τον κ.Τσίπρα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να «ισορροπήσει σε τεντωμένο σχοινί», χωρίς να προκαλέσει εσωκομματικό ζήτημα. Ωστόσο, στην Κουμουνδούρου, πλέον, έχει δημιουργηθεί υπαρκτό πρόβλημα. Διότι οι προοδευτικοί πολίτες αναμένουν τις κινήσεις του φυσικού ηγέτη της παράταξης.

Επίσης, τα στελέχη του κόμματος υποχρεούνται στα τηλεοπτικά πάνελ να απαντούν σε ερωτήσεις για εκείνον και όχι για τις θέσεις που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη, ο κ.Φάμελλος. Την αντικειμενική δυσκολία περιέγραψε δημόσια, μιλώντας στο Action24, προ ημερών, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης. Και σε γενικές γραμμές, το θέμα συζητιέται στην Κουμουνδούρου. Έστω και «χαμηλόφωνα», στην παρούσα φάση.

Οι «κομμένοι» βγάζουν «νύχια»

Μέσα σε αυτό το κλίμα, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που οι πληροφορίες τους θέλουν να βρίσκονται «εκτός πλάνων» Τσίπρα, έχουν αρχίσει το «αντάρτικο» εναντίον του πρώην πρωθυπουργού. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσουν αρκετοί τα όσα είπε, χθες, ο Παύλος Πολάκης, στον ραδιοφωνικό σταθμό «Zarpa Radio 89.6».

Ο χανιώτης βουλευτής κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να μην προχωρήσει στην ίδρυση νέου φορέα, αλλά να κάνει τις κινήσεις του μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν η δεύτερη τοποθέτηση στελέχους πρώτης γραμμής μέσα σε λίγες ημέρες που ζητούσε από τον πρώην πρωθυπουργό να μην κάνει μια τέτοια ενέργεια, καθώς είχε προηγηθεί ο Κώστας Αρβανίτης.

Παράλληλα, όλο το προηγούμενο διάστημα, τα τελευταία «σταγονίδια του κασσελακισμού» προσπαθούσαν να πείσουν τον Σωκράτη Φάμελλο να ανοίξει «μέτωπο» με τον Αλέξη Τσίπρα, κίνηση που δεν τους βγήκε. Η πιθανή επάνοδος του κ.Τσίπρα δεν προκαλεί αμηχανία μόνο στην Κουμουνδούρου, αλλά και στα κόμματα που προέκυψαν από διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Γιάνη Βαρουφάκη να στρέφονται εναντίον του.

«Είναι βαρετό, είναι βαρετό θέμα (σ.σ. η συζήτηση για Τσίπρα). Σας φαίνομαι να φοβάμαι ότι μου κάνει ζημιά;», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, στο OPEN, ενώ ο Γραμματέας του ΜΕΡΑ25, μιλώντας στον Σκάι, σημείωσε πως «αν η απάντηση είναι Τσίπρας, η ερώτηση είναι λάθος και εκ του πονηρού (…) Έχω πέσει τόσες φορές έξω σε ότι αφορά τον κ.Τσίπρα, που δεν θα κάνω πρόβλεψη».

Το «άνοιγμα» Ανδρουλάκη για πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες

Νέες διαστάσεις στη συζήτηση για το αύριο ολόκληρης της Κεντροαριστεράς, προσέδωσε το «άνοιγμα» του Νίκου Ανδρουλάκη σε πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, το οποίο και έκανε από τη Θεσσαλονίκη.

Δεν είναι λίγα εκείνα τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που υποδέχθηκαν με θετικό τρόπο το «άνοιγμα» του επικεφαλής τους στα υπόλοιπα κόμματα του «προοδευτικού τόξου», καθώς θεωρούν ότι η πρωτιά του ΠΑΣΟΚ στις εθνικές κάλπες, θα ανοίξει τον δρόμο για ένα νέο μείγμα διακυβέρνησης.Βέβαια, στην Κουμουνδούρου αρκετοί εκτιμούν ότι η νέα στρατηγική Ανδρουλάκη, επιβάλλεται από ανάγκη και υπό τον φόβο της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα.

