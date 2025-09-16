Σπόντα Λαζαρίδη σε Γιαννούλη: «Αυτά στις συσκέψεις που συμμετέχετε με τον Τσίπρα, ως θεωρητικός»

Την ώρα που τα σενάρια για το πολιτικό μέλλον του Αλέξη Τσίπρα οργιάζουν, τα σχόλια και οι μπηχτές εντός Ολομέλειας δίνουν και παίρνουν, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να κατηγορεί τον Χρήστο Γιαννούλη πως συμμετέχει σε συσκέψεις υπό τον πρώην πρωθυπουργό.

«Αυτά, να τα πείτε στις συσκέψεις που κάνετε, ως θεωρητικός, με τον κ. Τσίπρα, όχι εδώ, όχι σε εμένα», υπήρξε το καρφί του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ.

«Στον Σαμαρά πάτε εσείς;», αντέτεινε ο Χρήστος Γιαννούλης. «Ο Μακάριος Λαζαρίδης με κατηγόρησε για συμμετοχή σε συσκέψεις με τον πρώην πρωθυπουργό», συνέχισε ο βουλευτής. Τότε μάλιστα, ο «πράσινος» προεδρεύων Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος σχολίασε με νόημα, «καλά, δεν είναι κακό αυτό…».

«Δεν θα με ενοχλούσε καθόλου να συναντιέμαι με τον Σωκράτη Φάμελλο, με τον Αλέξη Τσίπρα, με τους συντρόφους και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα θέλατε πολύ να υπήρχαν άτομα ακεραιότητας, εντιμότητας, απόλυτης διαφάνειας που δεν ζημίωσαν ούτε 1 ευρώ το ελληνικό Δημόσιο, εσείς που είστε βουτηγμένοι στα σκάνδαλα και τα κλεψιμαίικα», επέμεινε.

Η κόντρα πάντως μεταφέρθηκε και στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την καταδίκη Νετανιάχου από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. «Δεν εξέφρασε άλλη θέση από αυτήν έχει η ελληνική κυβέρνηση, εξέφρασε προβληματισμούς για ορισμένες αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου», ανέφερε ο Μακάριος Λαζαρίδης, με τον Παύλο Χρηστίδη του ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για «άδειασμα» του υπουργού Υγείας από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ.