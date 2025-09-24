Επιστροφή Τσίπρα: Το νέο «μαύρο πρόβατο» λέγεται Κώστας Αρβανίτης

Εντάξει, δεν είναι νέο. Ο «πλανήτης» ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι μικρότεροι «πλανήτες» που δημιουργήθηκαν από το «Big Bang» του 2023, στην Κουμουνδούρου, ζουν στον «αστερισμό» του Αλέξη Τσίπρα την ώρα που εντός και εκτός συνόρων γίνονται «πράματα και θάματα».

Αλλά έτσι έχουν μάθει να ζουν - πολιτικά - εκεί στα Αριστερά. Παράγουν ίντριγκα μεγαλύτερη από τη σκιά τους που τελικά δεν μπορούν να «καταναλώσουν».

Ο άνθρωπός μου που κοπιάζει για τη... μεγάλη κεντροαριστερά και ενώ στη Νέα Υόρκη γινόταν ο κακός χαμός, με πήρε έξαλλος στο τηλέφωνο και μου είπε επί λέξει:

«Κάποιοι επιδιώκουν -για δικούς τους λόγους- να βάλουν «τρικλοποδιές» στην πιθανή ολική επαναφορά του πρώην πρωθυπουργού». Άλλο κακό να μη μας βρει, βέβαια, αλλά ρώτησα ποιος είναι τώρα το «μαύρο πρόβατο».

Το νέο «μαύρο πρόβατο» είναι ο Κώστας Αρβανίτης. Που αυτοί οι κακοί άνθρωποι - οι «κομμένοι» δηλαδή από παντού - διαρρέουν πως ο ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος της ευρωομάδας της Αριστεράς, βρίσκεται πλέον απέναντι στον Τσίπρα.

Όχι ότι ο Τσίπρας βέβαια έχει ανάγκη τη στήριξη του Αρβανίτη αλλά ο άνθρωπος μου ήταν απόλυτος: Ούτε εχθρός του Τσίπρα είναι, ούτε έχει συνάψει κάποια συμφωνία με τους «κομμένους». Είπαμε, άλλο κακό να μη μας βρει.