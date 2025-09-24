Γεροβασίλη: «Είμαι υπέρ της συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ με ΝΕΑΡ - Σημαντικό ποσοστό θα στήριζε Τσίπρα»

Η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά επισημαίνοντας πως δεν είναι κάτι που βγαίνει τώρα στο προσκήνιο «για να αντιμετωπίσει κάτι άλλο» (σ.σ. το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα), αλλά είναι μια προοπτική που έχει συζητηθεί εκτενώς τόσο στο συνέδριο όσο και στα όργανα του κόμματος. Εκτίμησε δε, ότι σε μια τέτοια περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, στη θέση που «τον έχει κατατάξει» ο λαός.

«Είμαι υπέρ, έπρεπε να γίνει. Βέβαια υπάρχουν και εμπόδια και δυσκολίες αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη και ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν στη θέση που τον έχει κατατάξει ο ελληνικός λαός, στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να μη χαριστεί αυτή η θέση στο ΠΑΣΟΚ», τόνισε η κα Γεροβασίλη μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του Action 24.

Για το αν θα πρέπει να βγει μπροστά ο Αλέξης Τσίπρας με νέο κόμμα, το μέλος της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε: «Δεν θα υποδείξω ούτε θετικά ούτε αρνητικά στον πρώην πρωθυπουργό τι θα κάνει. Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει πολιτικά καύσιμα. Ξέρετε, ζούμε με αυτούς που θέλουν να κάνει, αυτούς που το περιμένουν, κάποιους που το επιδιώκουν, με αυτούς που δεν το θέλουν, με αυτούς που το φοβούνται. Ζούμε όλες τις πιθανές εκδοχές. Διαβάζουμε και τις δημοσκοπήσεις που λένε ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό Ελλήνων πολιτών οι οποίοι δυνητικά θα στηρίξουν την υποψηφιότητα του Αλέξη Τσίπρα».

Αναφορικά με το ραντεβού Μητσοτάκη - Ερντογάν, η κα Γεροβασίλη είπε ότι υπήρξαν «λάθος χειρισμοί» αφού ήταν ένα προσυνεννοημένο ραντεβού. «Ήταν στο πρόγραμμα του Έλληνα πρωθυπουργού επισήμως, όχι όμως στο πρόγραμμα του Τούρκου προέδρου, άρα εδώ κάτι δεν πήγε καλά. Προφανώς δεν έγινε σωστή προετοιμασία που πλευράς μας. Αλλά και στην άλλη εκδοχή, ας πούμε ότι ήταν κόλλημα ή σκοπιμότητα. Σίγουρο είναι ότι δεν ήταν προτεραιότητα για τον Ερντογάν ο κ. Μητσοτάκης και η ελληνική πλευρά, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το πώς αντιμετωπίζει ο Ερντογάν τον Έλληνα πρωθυπουργό και στο πρόσωπο του τη χώρα. Άρα σε όλες τις εκδοχές είναι προβληματικό. Βλέπουμε και τι ακολούθησε: μία εμπρηστική ομιλία του Ερντογάν για το Αιγαίο ενώ εμφανίστηκε ως κυρίαρχος και στην ανατολική Μεσόγειο ότι δεν θα συμβεί τίποτε "αν δεν συμφωνώ εγώ"».

Η αντιπρόεδρος της Βουλής είπε ακόμη πως «δεν προλαβαίνουμε τις συγκαλύψεις για τα Τέμπη» ενώ για τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου περί λαϊκισμού, ανέφερε ότι υποτιμούν τον ελληνικό λαό. Για τα αιτήματα εκταφής στην τραγωδία των Τεμπών είπε ότι οι δικαστικοί «δεν μίλησαν νομικά αλλά πολιτικά».