ΣΥΡΙΖΑ: Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» Τσίπρας έφερε έκρηξη στην ΠΓ: Για «αποστασία» μίλησε ο Αλεξιάδης

Ο «ελέφαντας», εν προκειμένω ο Αλέξης Τσίπρας, έκανε την εμφάνιση του και στο δωμάτιο της Κουμουνδούρου, όπου συνεδρίασε η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ .

Και μπορεί τα κορυφαία στελέχη του κόμματος και ειδικά εκείνα που εμφανίζονται να ζητούν τη σκληρή γραμμή εναντίον του πρώην πρωθυπουργού, να μην τοποθετήθηκαν επί του ζητήματος, όμως οι παρεμβάσεις των «υπαρχηγών» τους, έδωσε ξεκάθαρο στίγμα για τις προθέσεις τους.

Ο «ελέφαντας» στο δωμάτιο

Είναι προφανές ότι στην Κουμουνδούρου επικρατεί αναταραχή και αμηχανία για τις φημολογούμενες κινήσεις του Αλέξης Τσίπρα. Και το κλίμα αυτό ήταν εμφανές και στην πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, μετά το καλοκαίρι.

Τα στελέχη πρώτης γραμμής μπορεί να αποφεύγουν να ανοίξουν το θέμα, όμως είναι υπαρκτό. Και τους «κορυφαίους» του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησαν να βγάλουν από τη δύσκολη θέση μια σειρά από πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον Παύλο Πολάκη. Ο Τρύφωνας Αλεξιάδης και ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος.

Ο πρώην υπουργός, ανάμεσα σε άλλα, ανέφερε πως «δεν γίνεται να μη βλέπουμε τον «ελέφαντα στο δωμάτιο», αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, φέρεται να είπε πως όποιος θέλει να φύγει, να φύγει τώρα, μιλώντας για συνθήκες «αποστασίας». Άφησε, δε, αιχμές εναντίον του Γιώργου Καραμέρου, χωρίς να τον κατονομάσει, διότι μιλάει για την ηγετικότητα του πρώην πρωθυπουργού.

Ο κ.Παναγιωτακόπουλος, από τη σειρά του, ζήτησε να διακινηθεί κείμενο ανάμεσα στους βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα τους δεσμεύει να μην αποχωρήσουν από το κόμμα – προφανώς για να επιχειρήσουν να φέρουν σε δύσκολη θέση τον κ.Τσίπρα.

Εντύπωση, επίσης, προκάλεσε στα μέλη του οργάνου η τοποθέτηση της Φωτεινής Καρυστανάκη, η οποία δήλωσε ότι και να κάνει κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός, αυτή θα παραμείνει στην Κουμουνδούρου. Επειδή, όμως, πολιτικά βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στη Ρένα Δούρου, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εκτίμησαν πως εκφράζει την πρώην περιφερειάρχη Αττικής.

Απάντηση από Ζαχαριάδη-Ραγκούση

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στα λεγόμενα των «υπαρχηγών» Πολάκη -που δεν τοποθετήθηκε στη συνεδρίαση- απάντησαν ο Κώστας Ζαχαριάδης και ο Γιάννης Ραγκούσης.

«Ελέφαντας στο δωμάτιο για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά η κυβερνώσα προοπτική του χώρου μας. Αυτή είναι η πρόκληση που πρέπει όλοι μαζί να απαντήσουμε και για να μπορέσουμε να το κάνουμε πρέπει να έχουμε στρατηγική συνεργασιών, πολιτικές πρωτοβουλίες και πρόγραμμα».

Από τη μεριά του, ο πρώην υπουργός ξεκαθάρισε ότι διαφωνεί κάθετα με τους δύο, αλλά επειδή σέβεται την επιλογή του Σωκράτη Φάμελλου να μην ανοίξει στην πρωτολογία του το θέμα και πως θα τοποθετηθεί όταν έρθει η ώρα.

Πάντως, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη δευτερολογία του, επανέλαβε τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, ότι είναι «αδιανόητο να μην ακολουθήσουν όλοι τις συνεδριακές αποφάσεις», αναφερόμενος, προφανώς, στον Αλέξη Τσίπρα.

Θέμα με τις συνεργασίες

Από εκεί και πέρα, στο ζήτημα των συνεργασιών, των Σωκράτη Φάμελλο στήριξαν ανοιχτά ο Κώστας Ζαχαριάδης και ο πρόεδρος νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Λαμπρινίδης-Στάχτος. Όμως, αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Θανάση Θεοχαρόπουλου, που για το Φόρουμ Διαλόγου και τη Νέα Αριστερά, ζήτησε να επιστρέψουν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα οι πρώην σύντροφοι τους, έτσι ώστε να ανακτηθεί ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.