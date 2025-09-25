«Άκυρο» από Ραγκούση σε Φάμελλο: «Υπερβολική η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο»

Παρακολουθώντας την πρόσφατη ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καταγράψαμε μια ηχηρότατη απουσία από το ακροατήριο. Εκείνη του Γιάννη Ραγκούση. Και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, αφού βρίσκονταν πολύ κοντά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Χθες, στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, καταλάβαμε και τον λόγο της απουσίας του. Και οι διάφοροι καλοθελητές, έσπευσαν να μου τον μεταφέρουν. Να μην σας τα πολυλέω, ο Ραγκούσης καταψήφισε την απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας, καθώς δήλωσε καθαρά ότι διαφωνεί με το δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών Φάμελλου, στη ΔΕΘ. Τις θεωρούσε υπερβολικές και το είπε, ως προς την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο.

Όπως καταλαβαίνεται, δεν είναι κάτι που μπορεί να περάσει χωρίς να καταγραφεί…