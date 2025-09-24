Φάμελλος στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ: Άμεσες πρωτοβουλίες για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου

Πρωτοβουλίες οι οποίες θα έχουν ως στόχο να την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, ετοιμάζεται να αναλάβει το επόμενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ανακοίνωσε κατά την εισήγηση του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελλος.



«Η υποχρέωσή μας είναι πλέον να προωθήσουμε την πολιτική μας πρόταση και να κάνουμε πραγματικότητα την Προοδευτική Ελλάδα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με οργανωτικό σχέδιο και πολιτικές πρωτοβουλίες. Και η πρότασή μας για την Προοδευτική Ελλάδα πρέπει να γίνει υπόθεση όλης της ελληνικής κοινωνίας», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.



Όπως είπε, θα πρέπει να ληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και σε κεντρικό και σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο. «Από τον Μάρτιο έχω μιλήσει δημόσια και ξεκάθαρα για το Φόρουμ διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων για προοδευτική κυβερνητική διέξοδο στις επόμενες εκλογές», συμπλήρωσε στη συνέχεια, για να συμπληρώσει ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.



«Η κοινωνία ζητά απαντήσεις και λύσεις άμεσα. Και όλες οι πολιτικές δυνάμεις και οι πολίτες να αναλάβουν δράση. Και να κριθούμε όλοι, ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας πως ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ είναι ο καταλύτης για τις προοδευτικές συμμαχίες σε όλη τη χώρα, αλλά και ο εγγυητής αυτού του σχεδίου.



Σημείωσε πως με ενεργή την παρουσία των Νομαρχιακών Επιτροπών του κόμματος, θα ληφθούν πρωτοβουλίες και θα προσκληθούν προοδευτικοί άνθρωποι από τις τοπικές κοινωνίες. «Δεν μένουμε μόνο στις πολιτικές ηγεσίες, εμπλέκουμε και τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργούμε συμμαχίες και για το τοπικά ζητήματα».



Παράλληλα, τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για κοινή δράση και για να κάτσουμε σε τραπέζι προγραμματικής συζήτησης για μία κοινή προοδευτική απάντηση. «Όλοι και όλες θα κριθούμε για το πως θα ανταποκριθούμε στις μεγάλες απαιτήσεις», σημείωσε, πετώντας το «μπαλάκι», σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά.



Για τις διεθνείς εξελίξεις





«Είναι κρίσιμες και αρνητικές οι εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ομιλία και η πολιτική Τραμπ περιέχει σκοταδιστικές και εμπρηστικές τοποθετήσεις. Αμφισβητεί ευθέως το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα. Επικίνδυνες απόψεις που συνδέονται με μία ακροδεξιά επίθεση και αναθεωρητικές απόψεις και παγκόσμια και στην Ευρώπη».



«Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, η Ευρώπη είναι αδύναμη και εξαρτημένη. Επιλέγει την οικονομία του πολέμου και όχι την πράσινη συμφωνία και το κοινωνικό κράτος. Και δεν έχει πολιτική αυτονομία, ιδιαίτερα στα θέματα ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής και οικονομίας».



«Οι συνθήκες επιβάλλουν νέες απαιτήσεις στην Αριστερά και στις προοδευτικές δυνάμεις. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Σε επίπεδο Ευρώπης απαιτούνται συνεργασίες με ευρύτητα, διεύρυνση της απεύθυνσης και ορατότητα των προτάσεών μας και επικοινωνία με δυναμικές κοινωνικές ομάδες. Πεδίο στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πολύ θετική εμπειρία συνεργασιών στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί».

Επίθεση σε Μητσοτάκη





«Ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ διέψευσε ακόμα και τις δικές του διαρροές, πέρασε κάτω από τον πήχυ που εκείνος έθεσε. Δεν είπε τίποτα για την ακρίβεια, την επιχειρηματικότητα και ακόμα και τα μη επαρκή φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε, ευνοούν κυρίως τα υψηλά εισοδήματα. Ακόμα και η όποια καθυστερημένη φοροαπαλλαγή θα χαθεί από την ακρίβεια. Για αυτόν τον λόγο, κατέθεσα Επίκαιρη Ερώτηση στον πρωθυπουργό για αυτό το θέμα».





«Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη δεν έχουν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Αντίθετα εντείνεται η απονομιμοποίηση της κυβέρνησης με τη σκανδαλώδη διαχείριση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την άρνηση ικανοποίησης του αιτήματος εκταφής του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι και με την εντεινόμενη ακρίβεια που στραγγαλίζει τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».



«Από την πρώτη μέρα είμαστε στο πλευρό του κ. Πάνου Ρούτσι στον δίκαιο αγώνα που κάνει. Από την αρχή, χωρίς τυμπανοκρουσίες τον συνάντησα και του μετέφερα τη στήριξη και τη συμπαράσταση του κόμματος. Θα μπορούσε η Πολιτεία και η Δικαιοσύνη να έχει λύσει το θέμα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Η ιατροδικαστική εξέταση μόνο να προσφέρει θετικά στην έρευνα μπορεί. Είναι απαράδεκτη η στάση της κυβέρνησης, όπως εκφράστηκε σήμερα από τον Γ. Φλωρίδη».