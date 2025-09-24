Φουλ επίθεση στην κυβέρνηση από Ανδρουλάκη: «Ήρεμα νερά έχουμε μόνο στην προπαγάνδα σας»

Φουλ επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόηχο της ακύρωσης της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, καταλογίζοντας «προχειρότητα» και «ερασιτεχνισμό» στο υπουργείο Εξωτερικών.



Παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε πως όλα της τα αφηγήματα για «ήρεμα νερά» με την Τουρκία και για τον «απομονωμένο Ερντογάν» είναι κενά περιεχομένου. «Ποια ήρεμα νερά; Την ακραία ρητορική την ακούσατε για την Κύπρο; Ήρεμα νερά είναι μόνο στην προπαγάνδα σας και να τα αποτελέσματα!» σχολίασε, ενώ αναφέρθηκε και στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. «Στο μόνο που είστε πρωταγωνιστές είναι στην ταύτιση με τον Νετανιάχου. Σε θέση ακριβώς απέναντι από τα αισθήματα του ελληνικού λαού» ανέφερε, ζητώντας από τη ΝΔ να φέρει προς επικύρωση το ψήφισμα του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους «προκειμένου να στείλουμε ένα μήνυμα ότι ενώνουμε τη φωνή μας με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη».



Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως «η Βουλή δεν είναι πλυντήριο ποινικών ευθυνών», στηλιτεύοντας τους χειρισμούς της ΝΔ που «κάλεσε ως μάρτυρες τρεις ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, αντί για τους ζωντανούς που έκλεβαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ» μετατρέποντας την εξεταστική σε παρωδία.



Την ίδια στιγμή, κάλεσε τους βουλευτές της πλειοψηφίας να σκεφτούν ως γονείς και να σταθούν δίπλα στον Πάνο Ρούτσι, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως «δε σέβεται το αναφαίρετο δικαίωμα ενός γονέα που κάνει απεργία πείνας» και χαρακτηρίζοντας ως «φύκια για μεταξωτές κορδέλες» την απάντηση της κυβέρνησης ότι «δεν παρεμβαίνουμε στα της Δικαιοσύνης».



Με αφορμή δε την τροπολογία - πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, σημείωσε πως «είναι αναγκαία η αλλαγή και αν δεν την κάνετε εσείς, θα την κάνει ο λαός στις επόμενες εκλογές. Θέλει δίκαιο φορολογικό σύστημα, ισχυρό κοινωνικό κράτος, απάντηση στις ανάγκες του και στην ακρίβεια. Δεν αντέχει άλλη ακρίβεια - ούτε τη δίδυμη αδελφή της ακρίβεια, την πίεση του ιδιωτικού χρέους», όπως επεσήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης.