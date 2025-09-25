«Γαλάζιες» πηγές: Το ΠΑΣΟΚ «ουρά» της Κωνσταντοπούλου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπολύουν πηγές της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταγγέλλοντας πως προχώρησε σε μια «πρωτοφανή κίνηση παραποίησης γεγονότων και δεδομένων», καθώς ζήτησε με «ψευδές» έγγραφο την κλήση του Γιώργου Μυλωνάκη, προκειμένου να δημιουργήσει «εντυπώσεις» και «επικοινωνιακά τρικ».



Ειδικότερα, η ΝΔ κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για fake news στην επιστολή του για την άμεση κλήση του υφυπουργού, λέγοντας πως, εν αντιθέσει με όσα αναφέρονται από το ΠΑΣΟΚ, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, απαντώντας στη Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, επανέλαβε πως είχε ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως σχέση με επισυνδέσεις.



«Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της ανάδειξης των παθογενειών του ΟΠΕΚΕΠΕ και με αίσθημα ευθύνης δεν πρόκειται να επιτρέψει κατευθυνόμενες και κατασκευασμένες «αποκαλύψεις» για μικροκομματικά οφέλη», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.