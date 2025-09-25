Χνάρης: Απόλυτα ψευδές και αστείο ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι αρμόδιος για την καταμέτρηση αιγοπροβάτων

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χνάρης, που διατέλεσε αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, απάντησε στις «γαλάζιες» πηγές της εξεταστικής που άφησαν αιχμές εις βάρος του νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη 25/9.

«Η ένδεια επιχειρημάτων και η απόλυτη σύγχυση της Νέας Δημοκρατίας αποδείχθηκε για άλλη μία φορά σήμερα, αφού έφτασε στο σημείο να επικαλεστεί το απόλυτα ψευδές και αστείο επιχείρημα, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι αρμόδιος φορέας για την καταμέτρηση των αιγοπροβάτων, αλλά οι περιφέρειες. Με αυτό το επιχείρημα γελά το σύνολο του κτηνοτροφικού κόσμου της χώρας», αναφέρει ο κ. Χνάρης σε γραπτή δήλωσή του.



Και συνεχίζει: «Είναι λοιπόν απορίας άξιο, αφού κατά την κυβέρνηση τη σχετική αρμοδιότητα ελέγχου την έχουν οι περιφέρειες, γιατί στην εξεταστική επιτροπή δεν κάλεσε την Ένωση των Περιφερειών Ελλάδος; Σε κάθε περίπτωση, τις αρμοδιότητες που είχα ως θεματικός αντιπεριφερειάρχης του πρωτογενούς τομέα στην περιφέρεια Κρήτης, τις έχω καταθέσει στα επίσημα πρακτικά της Βουλής και θα το ξανά κάνω όποτε και όπου χρειαστεί».