ΝΔ κατά ΠΑΣΟΚ: Βρίσκεται σε δύσκολη θέση λόγω εμπλοκής Χνάρη στην αύξηση των ζώων

Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο της ΝΔ, καθώς πηγές της πλειοψηφίας στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενες την κατάθεση Μπαμπασίδη περί ευθύνης των διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για το μέτρημα των ζώων, άφησαν αιχμές εις βάρος του Μανώλη Χνάρη.



«Η κατάθεση του μάρτυρα, όχι μόνο ενισχύει την κυβερνητική θέση αλλά παράλληλα προκαλεί αμηχανία στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ που… σπεύδει να ζητήσει και τα ρέστα», αναφέρουν γαλάζιες πηγές και συνεχίζουν: «Εάν κόπτεται πραγματικά για την αλήθεια, ας ερευνήσει την περίπτωση του βουλευτή του στο νομό Ρεθύμνου Μανώλη Χνάρη, ο οποίος διετέλεσε εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα πρωτογενούς τομέα καθώς και αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα Κρήτης, αρμόδιος για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Κρήτης».



Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για αποκάλυψη - «βόμβα» της εφημερίδας Νέα Κρήτη εις βάρος του νυν βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενες ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο σε συσκέψεις στην Κρήτη «μιλούσαν για ανεξέλεγκτο αριθμό ζώων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και την ίδια στιγμή ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης έκανε τον «τροχονόμο» στα αιγοπρόβατα που αυξάνονταν με γεωμετρική πρόοδο».